BMW 2er Gran Coupé (2020): Vorschau — 19.06.2017 Coole Alternative zum 3er Mit dem 2er Gran Coupé stößt BMW in die Lücke zwischen 1er Limousine und 3er. Cool: Das Zwei-Augen-Gesicht erinnert an den legendären 02er.

Kein Sechser für den 234



Autor: Georg Kacher

Was das Thema "kompakte Coupés" angeht, ist BMW leidgeprüft. Die frühen 3er Coupés und das 1er Coupé fristeten als teure Zweitürer ohne besonderen Charme ein Mauerblümchen-Dasein. Doch die Münchner haben dazugelernt. Die Steigerung von Coupé heißt auf Bayerisch nämlich Gran Coupé, hat vier Türen und soll auf 2er-Basis ab 2020 in die Lücke zwischen 1er Stufenheck (gibt es nur für China) und 3er Limousine zielen.Mit ca. 4,50 Meter Länge erreicht das Gran Coupé in etwa das Maß des aktuellen Gran Tourer. Besonders markant ist das dem Vernehmen nach geplante Zwei-Augen-Gesicht, das an den legendären 02er erinnern soll. Der zunächst angedachte Hinterradantrieb wurde allerdings als zu teuer und zu dicht am 3er befunden. Außerdem braucht BMW Stückzahlen für seine neue Frontantriebs-Architektur – auf Wunsch gibt es aber Allrad.Der Sechszylinder ist für das 2er Gran Coupé tabu, und die kräftigste Ausführung des bayerischen 2,0-Liter-Vierzylinders bringt es aktuell auf 252 PS – das reicht kaum für ein M-Performance-Modell. Abhilfe schaffen entweder eine rasche Weiterentwicklung oder ein zusätzlicher E-Baustein, der 65 kW Leistung und 165 Nm Drehmoment liefern könnte. Analog zum 3er soll auch das 2er Gran Coupé mit dem 143 PS starken Dreizylinder angeboten werden. Alternativ wären ein 2,0-Liter-Benziner mit 197 PS sowie drei Diesel mit 156, 197 und 240 PS im Angebot.Einen großen Schritt macht das 2er Gran Coupé in Sachen Bedienung, Vernetzung und Digitalisierung. Im Vordergrund steht dabei der Versuch, das Auto als Begleiter in den Tagesablauf zu integrieren. So weiß der BMW, wann er in die Werkstatt muss, ob Schubert oder die Sex Pistols gefragt sind, wie viel Zeit man aktuell von A nach B einkalkulieren muss, wo es den günstigsten Sprit gibt, ob es auf der nächsten Brücke glatt ist, um wie viel Uhr der Sohn vom Sport abgeholt werden will, ob die Laternengarage in der Nacht von Hagel bedroht ist und noch viel, viel mehr.