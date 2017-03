Porsche 911 GT3 Facelift 991 Mk II (2017): Test, Motor, PS, PDK, Preis — 07.03.2017 Endlich wieder ein handgerissener GT3 Porsche hat die Fans erhört: Das Facelift des 911 GT3 gibt es auf Wunsch handgeschaltet. Doch das ist nicht die einzige Neuerung. Sitzprobe!

Der letzte Sauger-Elfer: Auch wenn die Carrera-Modelle vollständig auf den neuen Dreiliter-Turbo umgestellt worden sind, lebt der saugende Sechszylinderboxer weiter – im 911 GT3 . Der bekommt zum Modelljahr 2017 ein Facelift, das ihn optisch und technisch an seine modernisierten Brüder anpasst. Um eines vorwegzunehmen: Der derzeit kompromissloseste und rennstreckentauglichste Straßen-911 behält seinen sägenden Saugersound, denn unter dem Heckdeckel darf weiterhin ein Boxerherz ohne Aufladung schlagen. Damit tritt das Tracktool gegen Sportgrößen wie BMW M4 GTS (500 PS) und Mercedes-AMG GT R (585 PS) an.Optisch überarbeitet Porsche den GT3 recht dezent. Die neue Frontschürze ist etwas kantiger gestaltet und erinnert mit den schmalen Tagfahrleuchten an den Cayman GT4 . Die Zentralverschlussfelgen behalten das alte Design, werden ab der Modellpflege aber mit Pinstripes in Wagenfarbe verziert. Die Seitenblätter des nun 20 Millimeter höher platzierten Carbon-Heckspoilers sind schwarz, die hintere Stoßstange hat im unteren Bereich eine unauffällige Überarbeitung bekommen. Nach wie vor typisch GT3 ist die mittig mündende Auspuffanlage mit zwei Endrohren. Die dreidimensional ausgeformten Rückleuchten übernimmt das GT3 Facelift von den anderen aktualisierten Porsche der Baureihe 991.Fest umklammern die optionalen Vollschalensitze die maximal zwei Insassen – denn statt der Notsitze im Fond gibt es: nichts. Der GT3 ist eben ein gewichtsreduzierter Athlet. Das zeigt sich auch am Lenkrad, das in seiner Form an das Volant des 918 Spyder angelehnt ist (36 Zentimeter Durchmesser) und ganz ohne Knöpfe auskommt. Dafür ist es mit feinem Alcantara bezogen und hilft dem quertreibenden Fahrer mit seiner Zwölf-Uhr-Markierung den Überblick darüber behalten, wohin die Vorderachse gerade will. Ergonomisch ist der GT3 – wie auch seine softeren Brüder – hervorragend und lädt dazu ein, lange Passstraßenetappen zu genießen. Wer es ein wenig bequemer haben will, der kann statt der Schalensitze auch elektrisch einstellbare Sportsitze (Sportsitze Plus) oder klappbare Sportschalensitze wählen.Mit dem GT3 Facelift schließt Porsche die Modellpflegemaßnahmen für die aktuellen 911-Modelle ab. So profitiert der GT3 von den gleichen Updates wie die anderen Elfer: Serienmäßig sind das bekannte Infotainmentsystem PCM samt Siebenzoll-Touchscreen an Bord. Dazu gibt's die "Track Precision App ", mit der man gefahrene Rundenzeiten und Fahrdaten dokumentieren, auswerten und teilen kann.Ein Aufschrei ging durch die Fangemeinde, als Porsche den GT3 in Genf 2013 erstmals ausschließlich mit dem Doppelkupplungsgetriebe PDK vorstellte. Anscheinend haben die Kritiker nicht umsonst gemault, dass der ungefilterte Charakter des GT3 durch das hocheffiziente PDK leide. Die fahrbegeisterten Enthusiasten haben die Porsche-Verantwortlichen offenbar erweicht, denn vier Jahre später gibt es jetzt wieder einen handgerissenen GT3 – mit dem Sechsganggetriebe als Option! Die zweite große Neuerung in Sachen Antrieb ist der Motor des GT3 Facelift, der nun über glatte vier Liter Hubraum und 500 PS verfügt (Vorfacelift: 475 PS aus 3,8 Liter Hubraum). Damit entspricht die Antriebseinheit weitgehend der des ausverkauften 911 R. Die Änderungen am Motor beschränken sich auf einen geänderten Ventiltrieb (Schlepphebel und starrer Ventiltrieb), eine neue Ölpumpe mit zentraler Öleinspeisung und eine andere Kurbelwelle. In Verbindung mit dem manuellen Getriebe bekommt der 991 GT3 zudem erstmals eine mechanische Quersperre – die PDK-Version behält die elektronisch gesteuerte Sperre des Vorfacelifts. Der modernisierte 911 GT3 ist ab sofort bestellbar und kostet mindestens 152.416 Euro. Bei den Händlern steht der Zweisitzer dann ab Mai 2017.Die 500 PS haben leichtes Spiel mit dem 1430 Kilo leichten GT3. Mit PDK soll der Sport-Elfer in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und maximal 318 km/h schaffen. Handgeschaltet dauert der Standardsprint mit 3,9 Sekunden naturgemäß etwas länger – was Fans nicht stören dürfte, denn wer beschleunigt schon immer voll? In Sachen Topspeed zieht der manuelle GT3 seinem PDK-Pendant dafür langsam weg. Er rennt laut Porsche bis zu 320 km/h.