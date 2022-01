schrumpfenden nationalen Automarkt haben im vergangenen Jahr traditionelle Antriebsarten weiter an Boden verloren, Elektrofahrzeuge und andere alternativen Antriebe dagegen deutlich an Zuspruch gewonnen. Deutschland fährt immer elektrischer: Auf einemhaben im vergangenen Jahr traditionelle Antriebsarten weiter an Boden verloren,

benzinbetriebener Pkw mit 972.588 verkauften Autos und 37,1 Prozent ebenso klar unter Vorjahresniveau (46,7 Prozent) wie der Anteil von Diesel-Pkw (524.446) mit 20,0 gegenüber 28,1 Prozent. Die alternativen Antriebsarten dagegen schlossen das Jahr 2021 fast ausschließlich mit positiven Vorzeichen ab: 28,8 Prozent aller Kunden legten sich insgesamt 754.588 Hybridfahrzeuge zu (+43 Prozent), 355.961 verkaufte rein batteriebetriebene Elektro-Pkw (BEV) bedeuteten 13,6 Prozent Marktanteil (+83,3 Prozent). Von den Hybrid-Pkw waren 325.449 Plug-in-Hybride 12,4 Prozent aller Neuzulassungen ( Laut KBA-Statistik 2021 lag der Anteilebenso klarwie der Anteil vonDiedagegen schlossen das Jahr 2021 fast ausschließlich mitab:aller Kunden legten sich insgesamtzu (+43 Prozent),(BEV) bedeutetenMarktanteil (+83,3 Prozent). Von den Hybrid-Pkw waren mit Stecker , ihr Anteil wuchs um 62,3 Prozent auf nunmehraller Neuzulassungen ( zur Kaufberatung Elektroautos ).

CO 2 -Emission bei Pkw ging 2021 weiter um 15,1 Prozent zurück, im Durchschnitt auf 118,7 Gramm pro Kilometer (Vorjahr 139,8 g/km).

Flüssiggas-Pkw (10.118/+54,6 Prozent) waren mit einem Anteil von 0,4 Prozent und erdgasangetriebene Pkw (3.916/-45,3 Prozent) mit 0,1 Prozent im Jahr 2021 vertreten. Positiver Effekt für die Umwelt: Dieging 2021 weiter um 15,1 Prozent zurück, im Durchschnitt auf 118,7 Gramm pro Kilometer (Vorjahr 139,8 g/km).

Zoom Die Zahl der E-Autos in Deutschland wächst rasant, allerdings hält der Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht mit.

im vergangenen Jahr rund 2,62 Millionen neue Pkw zugelassen, gut zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Die Bundesrepublik hat sich mittlerweile nach China und den USA zum weltweit drittgrößten Markt für reine Elektroautos entwickelt. Und ein Ende ist nicht abzusehen – im Gegenteil: Laut einer Prognose der Unternehmensberatung EY könnte der Anteil der von außen aufladbaren Elektroautos in Deutschland in diesemJahr auf 32 Prozent steigen. Und das, obwohl aufgrund des weltweiten Chipmangels auch bei vielen E-Autos mit langen Lieferzeiten zu rechnen ist. Doch der Prozess ist nicht aufzuhalten: Nahezu alle großen Hersteller haben inzwischen eine Insgesamt wurden in Deutschland, gutals im Vorjahr. Die Bundesrepublik hat sich mittlerweile nach China und den USA zumentwickelt. Und ein Ende ist nicht abzusehen – im Gegenteil: Laut einer Prognose der Unternehmensberatung EY könnte der Anteil der von außen aufladbaren Elektroautos in Deutschland in diesemJahr auf 32 Prozent steigen. Und das, obwohl aufgrund des weltweitenDoch der Prozess ist nicht aufzuhalten: Nahezu alle großen Hersteller haben inzwischen eine Strategie für denAusstieg aus der Verbrennertechnik entworfen.

Aber warum sind E-Autos und Plug-in-Hybridfahrzeuge hierzulande so stark im Kommen? Zum einen wegen der Elektro-Kaufprämie (Umweltbonus) von bis zu 9000 Euro pro Fahrzeug. Sie wurde von der neuen ? Zum einenpro Fahrzeug. Sie wurde von der neuen Bundesregierung bestätigt, gleichzeitig wurden aber auch Modifikationen vorgenommen: So verschärften sich die Anforderungen für Plug-in-Modelle bereits zum 1. Januar 2022, ab 2023 fällt die CO2-Grenze als ein Förderkriterium weg, sodass ab dann nur noch die Mindestreichweite zählt.

Zoom Ladeanschluss gleich CO2-Ersparnis? Ganz so leicht ist es nicht, er muss auch oft genutzt werden.

Zudem gibt es weitere Mieten, Auto-Abo und vor allem das immer beliebtere Leasing. Damit fällt aber ein kleiner Schatten auf der so strahlenden Elektro-Bilanz. Denn auch wenn es mittlerweile mehr private Leasingnehmer als Firmenkunden gibt: Viele geleaste Plug-in-Hybride dürften Dienstwagen sein, deren Fahrer oft weit reisen und erfahrungsgemäß dank einer Tankkarte der Firma eher tanken, anstatt das Fahrzeug aufzuladen. Leasingfirmen berichten immer wieder von hybriden Rückläufern, deren Ladekabel noch originalverpackt im Kofferraum liegt.

Zudem gibt es weitere Vorteile wie Steuervergünstigungen und ein stark wachsendes Angebot an E-Fahrzeugen . Und es gibt drei Möglichkeiten abseits des Neukaufs, ein E-Auto ohne finanzielles Risiko zu fahren:. Damit fällt aber ein kleiner Schatten auf der so strahlenden Elektro-Bilanz. Denn auch wenn es mittlerweile mehr private Leasingnehmer als Firmenkunden gibt:, deren Fahrer oft weit reisen und erfahrungsgemäß dank einer Tankkarte der Firma eher Benzin oder Diesel . Leasingfirmen berichten immer wieder von hybriden Rückläufern, deren Ladekabel noch originalverpackt im Kofferraum liegt.

Firmen- und Flottenkundengeschäft den Autohandel zuletzt generell maßgeblich gestärkt – und gleichzeitig die Elektrifizierung vorangetrieben. So sind im Flottenmarkt mittlerweile 25 Prozent aller Fahrzeuge ganz oder teilelektrisch unterwegs. Wichtigste Argumente für die Anschaffung von E-Fahrzeugen bei Firmen sind laut Dataforce ein Imagegewinn, staatliche Förderung und der Umweltaspekt – in dieser Reihenfolge. Hauptgrund aber sei der Wunsch der Dienstwagenberechtigten. "Sie treiben vor allem in großen Flotten das Thema 'E' ordentlich an – sicher nicht zuletzt aufgrund der extremen Steuervorteile in der Gehaltsabrechnung", sagte die Managerin Katharina Wolff dem Branchendienst Laut einer Dataforce-Studie vom April 2021 hat daszuletzt generell maßgeblich– und gleichzeitig die. So sind im Flottenmarkt mittlerweileunterwegs. Wichtigste Argumente für die Anschaffung von E-Fahrzeugen bei Firmen sind laut Dataforce ein– in dieser Reihenfolge. Hauptgrund aber sei der. "Sie treiben vor allem in großen Flotten das Thema 'E' ordentlich an – sicher nicht zuletzt aufgrund der extremen", sagte die Managerin Katharina Wolff dem Branchendienst autoflotte.de

Zoom Das Flottengeschäft stützt den Automarkt und forciert die Elektrifizierung.



drei Viertel der CO2-Emissionen von Neuwagen in Deutschland verantwortlich. Der Umweltverband fordert angesichts neuer, strengerer Klimaziele die Regierung auf, alle neuen Dienstwagen bis spätestens 2030 zu elektrifizieren. Dies böte "eine Chance, den Markt für E-Fahrzeuge an Dynamik gewinnen zu lassen. Weil sie in den Millionen erschwingliche Elektroautos für alle Autofahrer", so T&E-Deutschlanddirektor Stef Cornelis. Wie wichtig gewerblich zugelassene Autos für die Umwelt sind, zeigt eine Analyse von Transport & Environment (T&E) . Demnach sind sie für rundin Deutschland verantwortlich. Der Umweltverband fordert angesichts neuer, strengerer Klimaziele die Regierung auf,. Dies böte "eine Chance, den Markt für E-Fahrzeuge an Dynamik gewinnen zu lassen. Weil sie in den Gebrauchtwagenmarkt übergehen, bedeuten mehr elektrische Dienstwagen gleichzeitig", so T&E-Deutschlanddirektor Stef Cornelis.

Zoom Eine Komplett-Elektrifizierung von gewerblichen Neuwagen bis 2030 fordert der Umweltverband T&E.