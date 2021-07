D iese Nachricht ließ aufhorchen: 38,4 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland in den ersten fünf Monaten 2021 hatten einen 247.736 Neuwagen (22,2 Prozent) waren mit einem Elektroantrieb (rein elektrisch, Plug-in, Brennstoffzelle) ausgestattet. Da der Anteil der Brennstoffzelle praktisch zu vernachlässigen ist, heißt dies: Mehr als jeder fünfte – oder fast jeder vierte, je nach Sichtweise – verkaufte Neuwagen in Deutschland anno 2021 nutzt einen Stecker – fast dreimal so viele (+192,1 Prozent) wie vor einem Jahr ( iese Nachricht ließ aufhorchen: 38,4 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland in denhatten einen alternativen Antrieb . Das meldete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Mitte Juni. In Zahlen: 428.381 von insgesamt 1.116.737 verkauften Pkw. Und vor allem:Da der Anteil der Brennstoffzelle praktisch zu vernachlässigen ist, heißt dies:– oder fast jeder vierte, je nach Sichtweise – verkaufte– fast dreimal so viele (+192,1 Prozent) wie vor einem Jahr ( zur Kaufberatung Elektroautos ).

Wallbox + 100% Ökostrom – exklusives Ladepaket in der AUTO BILD-Edition Wallbox Charge Amps Halo™

499€ statt 1189 € UVP Zum Angebot

Mercedes stieg der Alternativ-Anteil auf 39,1 Prozent, die allermeisten Modelle davon (29,8 Prozent vom Gesamtanteil) waren E-Autos (VW, mitten im Transformationsprozess vom Dieselbetrüger zum Vorzeigehersteller, hat immerhin 21,7 Prozent seiner verkauften Fahrzeuge mit einer Lademöglichkeit ausgestattet (VW E-Up, Marktführer bei den reinen Stromern. Beistieg der Alternativ-Anteil auf 39,1 Prozent, die allermeisten Modelle davon (29,8 Prozent vom Gesamtanteil) waren E-Autos ( Mercedes EQA , EQB, EQC , EQS) oder Plug-in-Hybride (Mercedes A-Klasse, B-Klasse Sports Tourer, E-Klasse, GLA, GLC, GLE). Die Marke, mitten im Transformationsprozess vom Dieselbetrüger zum Vorzeigehersteller, hat immerhin 21,7 Prozent seiner verkauften Fahrzeuge mit einer Lademöglichkeit ausgestattet (VW E-Up, ID.3 ID.4 ; Golf und Passat GTE, Tiguan, Tuareg, Aerton eHybrid). Vor allem E-Up (12.683) und ID.3 (10.467) machten die Wolfsburger mit 28.964 verkauften E-Autos (13,2 Prozent) zum

Kaufprämie, Steuervorteile und Leasing

Ladeanschluss gleich CO2-Ersparnis? Ganz so leicht ist es nicht, er muss auch oft genutzt werden. ©Toni Bader / AUTO BILD warum sind E-Autos und Plug-in-Hybridfahrzeuge hierzuland so stark im Kommen? Zum einen ist da natürlich die Mieten, Auto-Abo und vor allem das immer beliebtere Leasing. Womit wir bei einem kleinen Schatten auf der so strahlenden Elektro-Bilanz wären. Denn auch wenn es mittlerweile mehr private Leasingnehmer als Firmenkunden gibt: Viele geleaste Plug-in-Hybride dürften Dienstwagen sein, deren Fahrer oft weit reisen und es mit einer Tankkarte der Firma im Handschuhfach mit dem Aufladen mutmaßlich nicht so genau nehmen. Aber? Zum einen ist da natürlich die Elektro-Kaufprämie (Umweltbonus) von bis zu 9000 Euro pro Fahrzeug zu nennen. Zudem gibt es weitere Vorteile wie Steuervergünstigungen und ein stark wachsendes Angebot an E-Fahrzeugen . Und es gibt drei Möglichkeiten abseits des Neukaufs, ein E-Auto ohne finanzielles Risiko zu fahren:. Womit wir bei einem kleinen Schatten auf der so strahlenden Elektro-Bilanz wären. Denn auch wenn es mittlerweile mehr private Leasingnehmer als Firmenkunden gibt:, deren Fahrer oft weit reisen und es mit einer Tankkarte der Firma im Handschuhfach

Flottengeschäft stützt und elektrifiziert

Das Flottengeschäft stützt den Automarkt und forciert die Elektrifizierung. ©DPA Firmen- und Flottenkundengeschäft den Autohandel zuletzt generell maßgeblich gestärkt – und gleichzeitig die Elektrifizierung vorangetrieben. So sind im Flottenmarkt mittlerweile 25 Prozent aller Fahrzeuge ganz oder teilelektrisch unterwegs. Wichtigste Argumente für die Anschaffung von E-Fahrzeugen bei Firmen sind laut Dataforce ein Imagegewinn, staatliche Förderung und der Umweltaspekt – in dieser Reihenfolge. Hauptgrund aber sei der Wunsch der Dienstwagenberechtigten. "Sie treiben vor allem in großen Flotten das Thema 'E' ordentlich an – sicher nicht zuletzt aufgrund der extremen Steuervorteile in der Gehaltsabrechnung", erklärte Katharina Wolff, Senior Key Account Manager, dem Branchendienst Laut einer Dataforce-Studie vom April 2021 hat daszuletzt generell maßgeblich– und gleichzeitig die. So sind im Flottenmarkt mittlerweileunterwegs. Wichtigste Argumente für die Anschaffung von E-Fahrzeugen bei Firmen sind laut Dataforce ein– in dieser Reihenfolge. Hauptgrund aber sei der. "Sie treiben vor allem in großen Flotten das Thema 'E' ordentlich an – sicher nicht zuletzt aufgrund der extremen", erklärte Katharina Wolff, Senior Key Account Manager, dem Branchendienst autoflotte.de zufolge.

Gewerbe-Neuwagen produzieren 75 Prozent des CO2

Eine Komplett-Elektrifizierung von gewerblichen Neuwagen bis 2030 fordert der Umweltverband T&E. ©AUTO BILD Montage / DPA drei Viertel der CO2-Emissionen von Neuwagen in Deutschland verantwortlich. Der Umweltverband fordert angesichts neuer, strengerer Klimaziele die Regierung auf, alle neuen Dienstwagen bis spätestens 2030 zu elektrifizieren. Dies böte "eine Chance, den Markt für E-Fahrzeuge an Dynamik gewinnen zu lassen. Weil sie in den Millionen erschwingliche Elektroautos für alle Autofahrer", so T&E-Deutschlanddirektor Stef Cornelis. Wie wichtig gewerblich zugelassene Autos für die Umwelt sind, zeigt eine Analyse von Transport & Environment (T&E) . Demnach sind sie für rundin Deutschland verantwortlich. Der Umweltverband fordert angesichts neuer, strengerer Klimaziele die Regierung auf,. Dies böte "eine Chance, den Markt für E-Fahrzeuge an Dynamik gewinnen zu lassen. Weil sie in den Gebrauchtwagenmarkt übergehen, bedeuten mehr elektrische Dienstwagen gleichzeitig", so T&E-Deutschlanddirektor Stef Cornelis.

Förderung ermutigt Unternehmen zur PHEV-Anschaffung