Jetzt noch mal richtig krachen lassen!

Lassen Sie es noch mal richtig krachen! Denn neben dem Vormarsch der Schon 2050 könnte in Asien, Europa und Nordamerika das vom Menschen gesteuerte Auto aussterben. Es hätte dann den Status eines Pferdes, dem ich nur noch auf abgesperrten Strecken die Sporen geben kann. Wenn mein Auto schon ein Pferd wird, dann ein schnelles! All denjenigen, die auf große Motoren mit viel Hubraum stehen, kann ich nur raten: Jetzt noch schnell zugreifen und einen V6, V8, V10 oder V12 sichern.Denn neben dem Vormarsch der Elektromobilität wird in den kommenden Jahren auch die Verbreitung autonomer Fahrzeuge zunehmen. Spätestens ab 2025 werden sich in den ersten Großstädten autonome Carsharing-Flotten etablieren und die alten Autos aus den Metropolen vertreiben. Nur so kann der Plan aufgehen, durch autonome Autos und deren clevere Streckenplanung Verkehr zu reduzieren. Klassische Autos würden hier nur stören, das Verkehrschaos würde mit ihnen nur noch weiter zunehmen. Zudem sollen autonome Fahrzeuge ca. 60 Prozent weniger Unfälle verursachen. Womit klar sein dürfte: Wer selber fährt, zahlt in Zukunft horrende Versicherungsbeiträge.Es hätte dann den Status eines Pferdes, dem ich nur noch auf abgesperrten Strecken die Sporen geben kann. Wenn mein Auto schon ein Pferd wird, dann ein schnelles!

2019 kommt die E-Mobilität in Schwung