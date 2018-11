Vorstellung: Das Design ist eine Evolution

Porsche erfindet den 911 neu. In der mittlerweile achten Generation des Elfers halten ein modernes Infotainment und viele Komfort-Extras Einzug in den Vorzeigesportwagen aus Zuffenhausen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 991, ist die Karosserie des Neuen (Baucode: 992) ein wenig gewachsen, aber in ihrer Grundform auch für Auto-Laien direkt als 911 erkennbar. Auch am Heckmotor konzept und dem Sechszylinder-Boxer hält Porsche in der neuen Evolutionsstufe fest. Damit unterscheidet sich der Porsche 911 von seinen direkten Konkurrenten wie dem Mercedes-AMG GT oder der Corvette . Die setzen beide auf einen vorn verbauten V8. Premiere des 911 ist auf der LA Auto Show LA Auto Show (2018): Bildergalerie zur Galerie

Das dritte Bremslicht haben die Designer in den Längsstreben des Kühllufteinlasses platziert. Zudem ist die Fronthaube des 911 wieder klassisch geformt und schließt beinahe gerade mit der Schürze ab. Die Felgen messen vorne 20 Zoll im Durchmesser , hinten 21 Zoll . Zum Hingucker dürften sich die Türgriffe des 992 entwickeln. Sie sind im Blech der Türen versenkt und fahren bei Bedarf elektrisch aus. Der Heckspoiler fährt in Zukunft variabel aus und ist wesentlich breiter als bei allen Vorgänger-Generationen. Darunter befinden sich das durchgehende Rückleuchtenband, das mit seinem eingearbeiteten " Porsche" - Schriftzug an die Miss ion E-Studie von 2015 erinnert. Die Heckschürze ist weniger zerklüftet als beim 991-Facelift. Im unteren Heckteil haben die Designer das K ennzeichen, die beiden Endrohre, die Luftauslässe und die Positionslampen in einem schwarz abgesetzten Einsatz zusammengefasst . reichlich Lufteinlässen und stärker ausgeformte Kotflügel – die Front des neuen 911er stünde auch einem Turbo gut zu Gesicht. Der 992 ist in der Breite um 4,5 Zentimeter gewachsen.



Preis und Marktstart: Ab sofort bestellbar

Der neue Porsche 911 ist ab sofort bestellbar. Bei den Händlern steht der Sportwagen aber wohl erst Mitte 2019. Der Basispreis für den Carrera S liegt bei 120.125 Euro, der allradgetriebene Carrera 4S kostet mindestens 127.979 Euro. Unterhalb des Carrera S schiebt Porsche den heckgetriebenen 911 Carrera nach. Dieser dürfte dann der günstigste Elfer werden. AUTO BILD vermutet einen Einstiegspreis von etwa 105 .000 Euro. Neue Sportwagen (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023) zur Galerie Außerdem folgen mit der neuen 911-Generation auch wieder Cabrio, Turbo und GT3.

Innenraum: Digitale Instrumente im Cockpit

Der mittige 10,9-Zoll-Touchscreen des 992 ist deutlich höher platziert als der Monitor im Vorgängermodell. Der mittige 10,9-Zoll-Touchscreen ist deutlich höher platziert als der Mo nitor im 991. Darunter sollen fünf Schnellwahltasten einen intuitiven Zugriff auf Basisfunktionen ermöglichen. Klassisch angehaucht ist das Kombiinstrument. Denn bei aller Digitalisierung, so ganz kann sich Porsche nicht von der Nadel lösen – zumindest der zentrale Drehzahlmesser ist traditionell analog. Rechts und links davon versorgen zwei Monitore den Fahrer mit Informationen. Auffallend klein ist der neue Gangwahlhebel des neuen Achtgang-PDK. Ähnlich wie beim Vorgänger: die recht weit aufragende und breite Mittelkonsole mit massivem Becherhalter.



Fahren: Der neue Elfer ruht in sich

Enge Kurven, blinde Kuppen und Senken sind wie gemacht für den Hecktriebler. AUTO BILD ist bereits in einem Prototyp mitgefahren: Enge Kurven, blinde Kuppen und Senken sind wie gemacht für den Hecktriebler. Die aktive Hinterachskinematik verdoppelt auf kurvigen Strecken die Anzahl der Hummeln im Heck. Da werden mit Nachdruck ambitionierte Radien durchcarvt, das Einlenken präzisiert und beschleunigt, die Balance mit Gas und Lenkung sauber austariert. Geht kaum besser. Der neue Elfer ruht also in sich, mehr denn je. Neue Porsche (2018, 2019 und 2022) zur Galerie Enge Kurven, blinde Kuppen und Senken sind wie gemacht für den Hecktriebler. Die aktive Hinterachskinematik verdoppelt auf kurvigen Strecken die Anzahl der Hummeln im Heck. Da werden mit Nachdruck ambitionierte Radien durchcarvt, das Einlenken präzisiert und beschleunigt, die Balance mit Gas und Lenkung sauber austariert. Geht kaum besser. Der neue Elfer ruht also in sich, mehr denn je.

Connectivity: Zwei neue Features

Das Infotainmentsystem umfasst Online-Navigation und lässt den 911 mit anderen Fahrzeugen kommunizieren. Infotainment PCM bringt den Elfer auf einen neuen Höchststand in Sachen Connectivity: Hauptbedieneinheit ist der 10,9 Zoll große Zentralmonitor . Das Infotainmentsystem umfasst Online-Navigation und erlaubt, das der 911 mit anderen Fahrzeugen kommunizieren kann, um Daten auszutauschen. Zudem zeigt Porsche im 911 zwei neue Features: den Porsche Road Trip für Tourenplanung, Organisation und Navigation entlang zusammengestellter Routen mit speziellen Point of Interests (Hotels, Restauran ts, Aussichtspunkte und Sehenswü rdigkeiten) und den Lifestyle-Assistent en "Porsche 360+", der den Alltag erleichtern soll und exklusive Erlebnisse verspricht. Was genau sich dahinter verbirgt, verraten die Zuffenhäuser aber noch nicht. verspricht. Was genau sich dahinter verbirgt, verraten die Zuffenhäuser aber noch nicht.



Ausstattung: Neuer Wet Mode

Serienmäßig kommt der 992 mit neuer Sicherheitsausstattung: zum Beispiel dem Wet-Mode, der den Fahrer bei einsetzendem Regen warnt und die Fahrhilfen entsprechend vor einstellt. Die besonders sicherheitsoptimierte Abstimmung der Assistenten lässt sich per Taste (oder aufpreispflichtigem Sport Chrono-Paket-Drehregler am Lenkrad ) abrufen. Stets mit an Bord ist zudem der Warn- und Bremsassistent. Optional können 911-Besitzer ihren Wagen mit einem Nachtsichtassistenten (Wärmebild), einer 360-Grad-Kamera oder Abstandsregeltempomat mit Stop-and-Go-Funktion samt autonomer Nothaltefunktion ausrüsten.

Motor: 450 PS im Carrera S

Zunächst nennt Porsche nur eine Motorenoption: die S-Variante des 911 Carrera mit 450 PS. eine Motorenoption: die S-Variante des 911 Carrera mit 450 PS (30 PS mehr als bisher). Hinter der Leistungsangabe verbirgt sich der bekannte, aber weiterentwickelte drei Liter große Turbo-Boxer mit sechs Zylindern. : die S-Variante des 911 Carrera mit(30 PS mehr als bisher). Hinter der Leistungsangabe verbirgt sich der bekannte, aber weiterentwickeltemit sechs Zylindern. Im Carrera S gibt der Motor seine Kraft an die Hinterräder ab. In 3,7 Sekunden soll es von 0 auf 100 km/h gehen, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 308 km/h angegeben. Steht "Carrera 4S" im Fahrzeugbrief, treibt der Heckmotor alle vier Räder an, was für eine etwas bessere Beschleunigung sorgt: 3,6 Sekunden braucht der 911 Carrera 4S laut Porsche aus dem Stand auf 100 km/h. Bei 306 km/h soll Schluss sein.



