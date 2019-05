Audi A4 Facelift (2019): Test, Preis, Motoren, Design, Markstart

Vorstellung: Facelift für die Nummer Drei in der Mittelklasse

A4 und damit sein wichtigstes Modell in Deutschland. Seit Einführung der Modellgeneration B9 im Jahr 2015 wurden allein hierzulande laut Kraftfahrbundesamt (KBA) rund 217.000 Stück von ihm zugelassen. Das macht ihn, nach VW Passat (ca. 321.000) und Mercedes-C-Klasse (ca. 266.000), zur Nummer Drei unter den Mittelklasse-Modellen. Audi nennt den A4 auch den Kern der Marke. Wie gewohnt, wird auch das Facelift wieder als Limousine, Avant und Allroad angeboten. Als Avant, fasst der Laderaum des A4 495 Liter, bei umgelegter Rückbank bis zu 1495 Liter. Unter Haube setzten die Ingolstädter bei fast allen Motorisierungen auf Elektrifizierung in Form eines Mild-Hybrid-Systems. Der neue A4 startet bei einem Basispreis von 33.600 Euro (35 TFSI mit Handschaltung und Vorderradantrieb) für die Limousine. Zum Bestellstart ist der Handschalter noch nicht verfügbar. Mit Allrad und tiptronic startet er bei 35.900 Euro. Der Avant kostet einen Aufschlag von je 1650 Euro. Zum Marktstart bietet Audi den A4 auch in einer "edition one" für 53.300 Euro an. Bestellbar ist er ab sofort, mit Ausnahme des Allroad quattro. Der Offroader kann ab Juni geordert werden. Zum Händler kommt der geliftete A4 im Herbst 2019. Neue Mittelklasse-Modelle (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Audi überarbeitet denund damit seinin Deutschland. Seit Einführung der Modellgeneration B9 im Jahr 2015 wurden allein hierzulande laut Kraftfahrbundesamt (KBA) rund 217.000 Stück von ihm zugelassen. Das macht ihn, nach VW Passat (ca. 321.000) und Mercedes-C-Klasse (ca. 266.000), zur Nummer Drei unter den Mittelklasse-Modellen. Audi nennt den A4 auch den. Wie gewohnt, wird auch das Facelift wieder alsundangeboten. Als Avant, fasst der Laderaum des A4, bei umgelegter Rückbank bis zu. Unter Haube setzten die Ingolstädter beiin Form eines. Der neue A4 startet bei einemvon(35 TFSI mit Handschaltung und Vorderradantrieb) für die Limousine. Zum Bestellstart ist der Handschalter noch nicht verfügbar. Mit Allrad und tiptronic startet er bei. Derkostet einenvon je. Zum Marktstart bietet Audi den A4 auch in einer "" füran., mit Ausnahme des Allroad quattro. Der Offroader kann ab Juni geordert werden. Zum Händler kommt der geliftete A4 im

Design: A4 wird aggressiver

Der A4 erhält neue Leuchten. Jetzt trägt auch er die typische Lichtsignatur in Balkenoptik. Front wächst der Singleframe-Kühlergrill deutlich in die Breite. In der S-Line-Variante ersetzen charakteristische Waben die klassischen Kühlerstreben. Mit dem Modellwechsel erhält auch der A4 das mittlerweile typische Tagfahrlicht in Balkenoptik, allerdings optional. Die darunter befindlichen, angedeuteten Lufteinlässe werden stärker konturiert als noch beim letzten A4. In der Basis geht die Motorhaube bis kurz vor den Kühlergrill durch, bei S-Line finden sich hier angedeutete Lufteinlässe, die wie beim A1 oder R8 an den Sport-Quattro erinnern sollen. An der Seite fällt auf, dass Audi die von vorne bis hinten durchgezogene Sicke unterhalb der Fensterlinie unterbrochen hat. Im Gegenzug ist sie an den Kotflügeln tiefer in das Blech gepresst. Dadurch reduzieren sich die Kanten in den Türen auf einige wenige im Schwellerbereich. Am Heck sind die Unterschiede geringer. Hier sind vor allem die neue Leuchtengrafik und die Chromleiste, die die Rückleuchten verbindet, auffällig. Wie für ein Facelift üblich, erhält der A4 am Heck eine neu gestaltete Stoßstange. Bereits das bisherige Modell des A4 war alles andere als unsportlich. Das ändert sich zum Facelift nicht, stattdessen legt Audi sogar noch einmal nach. An derwächst derdeutlich in die Breite. In der S-Line-Variante ersetzen charakteristischedie klassischen. Mit dem Modellwechsel erhält auch der A4 das mittlerweile typische, allerdings optional. Die darunter befindlichen, angedeuteten Lufteinlässe werden stärker konturiert als noch beim letzten A4. In der Basis geht die Motorhaube bis kurz vor den Kühlergrill durch, bei S-Line finden sich hier, die wie beim A1 oder R8 an denerinnern sollen. An der Seite fällt auf, dass Audi die von vorne bis hinten durchgezogene Sicke unterhalb der Fensterlinie unterbrochen hat. Im Gegenzug ist sie an den Kotflügeln tiefer in das Blech gepresst. Dadurch reduzieren sich die Kanten in den Türen auf einige wenige im Schwellerbereich. Am Heck sind die Unterschiede geringer. Hier sind vor allem die neueund die, die dieverbindet, auffällig. Wie für ein Facelift üblich, erhält der A4 am Heck eine neu gestaltete Stoßstange.

Innenraum: Der Dreh-Drück-Steller verschwindet

Den Innenraum entwickelt Audi nur weiter. Der Bildschirm bleibt auf dem Armaturenbrett und ist nicht versenkt. A4 ist sich treu geblieben. Fast alles ist noch am gewohnten Platz. Was die Ergonomie betrifft macht Audi hier keine Experimente – das ist gut so! Eine Sache fehlt jedoch im gelifteten A4, der Dreh-Drück-Steller für das Infotainment. Die Bedienung des neuen 10,1 Zoll Monitors geschieht nämlich nur noch per Touch oder Spracheingabe. Die Optik der Bedienoberfläche ist von anderen Modellen, wie dem A6, schon bekannt und weiterhin übersichtlich gestaltet. Eine haptische Rückmeldung fehlt, sie wird aber gegen Töne beim Berühren der Bedienflächen ersetzt. Anstelle des Dreh-Drück-Stellers wandert nun eine verschließbare Ablage in die Mittelkonsole. An der Klimabedienung rüttelt Audi nicht. Das Armaturenbrett bleibt zum Vorgänger ansonsten identisch, das Lenkrad mit rundem Pralltopf ist nicht neu bekommt aber eine neue Tastenbelegung. Es liegt angenehm in der Hand und suggeriert eine hohe Griffigkeit. Wie gewohnt verbaut Audi optional das volldigitale Kombiinstrument "Audi Virtual Cockpit". Das Display misst 12,3 Zoll und ist gestochen scharf. Mithilfe des Lenkrads lassen sich hier drei verschiedene Ansichten wählen. Der Sitzkomfort ist über jeden Zweifel erhaben, wie sich das Gestühl auf langen Strecken verhält, muss aber der Test zeigen. Auch in der zweiten Sitzreihe lässt der Sitzkomfort nicht zu wünschen übrig. Mit einer Körpergröße von 1,80m haben der Kopf und die Knie ausreichend Platz. Bei der Verarbeitung des Vorserienfahrzeugs gibt es nichts zu meckern, in der ersten Sitzprobe kann der neue A4 mit Audi-typischer Innenraumqualität punkten. Neue Audi (2019 bis 2023) zur Galerie AUTO BILD nimmt Platz im Facelift des A4. Gleich zu Beginn fällt auf: Der. Fast alles ist noch am. Was die Ergonomie betrifft macht Audi hier– das ist gut so! Eine Sache fehlt jedoch im gelifteten A4, der Dreh-Drück-Steller für das Infotainment. Die Bedienung desgeschieht nämlich nur noch. Die Optik der Bedienoberfläche ist von anderen Modellen, wie dem A6, schon bekannt und weiterhin übersichtlich gestaltet. Eine, sie wird aber gegen Töne beim Berühren der Bedienflächen ersetzt. Anstelle des Dreh-Drück-Stellers wandert nun eine verschließbare Ablage in die Mittelkonsole. An der Klimabedienung rüttelt Audi nicht. Das Armaturenbrett bleibt zum Vorgänger ansonsten identisch, dasmit rundem Pralltopf ist nicht neu bekommt aber eineEs liegt angenehm in der Hand und suggeriert eine. Wie gewohnt verbaut Audi optional das". Das Display misst 12,3 Zoll und ist gestochen scharf. Mithilfe des Lenkrads lassen sich hier drei verschiedene Ansichten wählen. Derist über jeden Zweifel erhaben, wie sich das Gestühl auf langen Strecken verhält, muss aber der Test zeigen. Auch in derlässt der. Mit einer Körpergröße von 1,80m haben der Kopf und die Knie. Bei der Verarbeitung des Vorserienfahrzeugs gibt es nichts zu meckern, in der ersten Sitzprobe kann der neue A4 mit Audi-typischer Innenraumqualität punkten.

Ausstattung: Drei Ausstattungslinien je innen und außen

In der S-line trägt die Frontschürze große, angedeutete Lufteinlässe. Das Tagfahrlicht besteht aus Balken. Ausstattungslinien um. Für das Exterieur stehen drei Pakete zur Auswahl (Basis, advanced und S line). Sie unterscheiden sich an den Schürzen und den auswählbaren A4 allroad und der S4 eigenständige Designmerkmale. Bei den Farben haben Interessenten die Auswahl aus 12 verschiedenen Farbtönen, darunter auch das neue "Terragrau". Für den Innenraum bietet Audi neben der Basis die beiden Linien "design selection" und "S line" an, die frei mit den einzelnen Exterieurpaketen verknüpft werden können. So lässt sich ein sportliches Äußeres mit einem dezenten Innenraum kombinieren. Alle Ausstattungen lassen sich mit drei Lichtoptionen kombinieren. Bereits in der Basis sind LED-Scheinwerfer serienmäßig. Die Top-Beleuchtung erweitert die Scheinwerfer um Matrix-LED-Licht. Ab der mittleren LED-Variante besteht das Tagfahrlicht und das Rückleuchten-Design bereits aus den charakteristischen Balken.



Auch bei den Fahrassistenten hebt Audi den A4 auf den Stand der Technik. Optional können drei verschiedene Pakete geordert werden (Tour, Stadt und Parken). Zum Funktionsumfang des Tour-Pakets gehört unter anderem der adaptive Geschwindigkeitsassistent mit Stop-and-go-Funktion. In Verbindung mit dem Effizienzassistenten lässt sich der A4 zudem vorausschauender fahren. Mithilfe von Car-to-X-Informationen (Infos, die sich Autos untereinander übermitteln), Navigationsdaten und den aktuellen Verkehrszeichen, schätzt der Audi den Verkehr selbstständig ein und verzögert oder beschleunigt auf Wunsch von selbst. Neue Kombis (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Wie beim Q3, benennt Audi beim A4 Facelift seineum. Für das Exterieur stehen drei Pakete zur Auswahl. Sie unterscheiden sich an den Schürzen und den auswählbaren Felgen . Außerdem erhalten derund der. Bei den Farben haben Interessenten die Auswahl aus, darunter auch das neue. Für denbietet Audi neben der Basis die beiden Linienundan, die frei mit den einzelnen Exterieurpaketen verknüpft werden können. So lässt sich ein sportliches Äußeres mit einem dezenten Innenraum kombinieren. Alle Ausstattungen lassen sich mitkombinieren. Bereits in dersindserienmäßig. Die Top-Beleuchtung erweitert die Scheinwerfer um. Ab der mittleren LED-Variante besteht das Tagfahrlicht und das Rückleuchten-Design bereits aus den charakteristischen Balken.Auch bei denhebt Audi den A4 auf den Stand der Technik. Optional können drei verschiedene Pakete geordert werden. Zum Funktionsumfang des Tour-Pakets gehört unter anderem dermit Stop-and-go-Funktion. In Verbindung mit demlässt sich der A4 zudem. Mithilfe von Car-to-X-Informationen (Infos, die sich Autos untereinander übermitteln), Navigationsdaten und den aktuellen Verkehrszeichen, schätzt der Audi den Verkehrein und verzögert oder beschleunigt auf Wunsch von selbst.

A4 Allroad quattro: Der Überall-A4

Der beliebte Allroad quattro bleibt dem A4 erhalten. Er hat 35 Millimeter mehr Bodenfreiheit als ein normaler Avant. Allrad serienmäßig. Der A4 Allroad quattro soll neben seinen Straßenqualitäten auch im mäßigen Gelände überzeugen. Der Allroad besitzt im Vergleich zum normalen Avant 35 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Optional gibt es ein Allroad-spezifisches Fahrwerk mit Dämpferregelung. Der Offroad-Kombi bekommt neben dem spezifischen Fahrwerk auch einen eigenen "offroad"-Fahrmodus. Optisch unterscheidet sich die Überall-Version durch einen Unterfahrschutz, Radlaufblenden, um 12 Millimeter größere Räder und eine verbreiterte Spur (vorne: 6mm / hinten: 11mm) vom normalen Avant. Wo "allroad" drauf steht, ist. Dersoll neben seinen Straßenqualitäten auch im mäßigen. Der Allroad besitzt im Vergleich zum normalen Avant. Optional gibt es einmit Dämpferregelung. Der Offroad-Kombi bekommt neben dem spezifischen Fahrwerk auch einen eigenen "offroad"-Fahrmodus. Optisch unterscheidet sich die Überall-Version durch einen, umund eine(vorne: 6mm / hinten: 11mm) vom normalen Avant.

Connectivity: Kein MMI-touch-response für den A4

überarbeitet auch das Infotainment-System ihres Mittelklasse-Modells. Anders als bei den größeren Brüdern A6, A7 oder dem SUV Q3 ist der 10,1-Zoll Touchscreen nicht im Armaturenbrett integriert, sondern bleibt auf ihm montiert. Haptisches Feedback gibt es nicht, dafür bekommt der Fahrer Rückmeldung in Form von Tönen. Die Benutzeroberfläche des MMI-Screens ist aufgeräumt und gleicht der aus dem A6 und A8. Neben einer natürlichen Texteingabe gibt es im A4 auch eine Sprachsteuerung. Laut Audi soll das System auch ganze Sätze verstehen können, umständliche Sprachbefehle sollen somit der Vergangenheit angehören. Die Technik hinter dem Display baut auf dem MIB 3 (Modularer Infotainmentbaukasten) auf, den bereits der VW Touareg und der VW Passat nutzen. Mit den optionalen Audi-connect-Diensten nutzt der neue A4 auch Informationen aus dem Ampel-Leitstand (Ampelphasen dauern. Auf Grundlage dessen gibt der A4 Vorschläge für die Geschwindigkeit und informiert den Fahrer über die Zeiten der einzelnen Phasen. Steht man also an einer Ampel, zeigt einem das Kombiinstrument an, wann die nächste Grünphase beginnt.



MMI plus Umfänge, DAB+ Digitalradio und das Audi Smartphone interface lassen sich auf Wunsch auch nach dem Autokauf nachträglich aktivieren. Dabei bieten die Ingolstädter verschiedene Laufzeiten für ihre Nachrüst-Pakete an. Von einem Monet Laufzeit bis zur unbegrenzten Nutzung ist alles dabei. Audiauch dasihres Mittelklasse-Modells. Anders als bei den größeren Brüdern A6, A7 oder dem SUV Q3 ist derintegriert, sondern bleibt auf ihm montiert. Haptisches Feedback gibt es nicht, dafür bekommt der Fahrer Rückmeldung in Form von Tönen. Diedes MMI-Screens istund gleicht der aus dem A6 und A8. Neben einer natürlichengibt es im A4 auch eine. Laut Audi soll das System auch ganze Sätze verstehen können, umständliche Sprachbefehle sollen somit der Vergangenheit angehören. Die Technik hinter dem Display baut auf dem(Modularer Infotainmentbaukasten) auf, den bereits der VW Touareg und der VW Passat nutzen. Mit den optionalennutzt der neue A4 auch Informationen aus dem AUTO BILD berichtete ). Mithilfe der Daten weiß der Audi wie lange die einzelnendauern. Auf Grundlage dessen gibt der A4 Vorschläge für die Geschwindigkeit und informiert den Fahrer über die Zeiten der einzelnen Phasen. Steht man also an einer Ampel, zeigt einem das Kombiinstrument an, wann die nächste Grünphase beginnt.und daslassen sich auf Wunsch auch nach dem Autokauf. Dabei bieten die Ingolstädter verschiedene Laufzeiten für ihre Nachrüst-Pakete an. Von einem Monet Laufzeit bis zur unbegrenzten Nutzung ist alles dabei.

Fahrwerk: Vier Fahrwerke zur Auswahl

Bei der Fahrwerksabstimmung kann neben dem Serienfahrwerk auch ein klassisches Sportfahrwerk gewählt werden. Wem das nicht reicht, macht sein Kreuz bei einem der beiden optionalen Adaptivfahrwerke. Hier stehen ein Komfortfahrwerk und ein um 23 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk in der Preisliste.

Motoren: Audi setzt den A4 unter Strom