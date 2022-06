Nach der EU-Parlamentsentscheidung für Null-Emissionen bei Autos, also dem Ende der Diesel und Benziner 2035, wird jetzt erst mal gestritten. Das machen die Politiker.

Und die Kunden? Natürlich werden jetzt mehr darüber nachdenken, auf Elektro umzusteigen . Wer zu Hause und im Job nicht laden kann, soll es lassen. Es ist noch Zeit. AUTO BILD gibt einen Ausblick, warum sich das Warten lohnt: Diese E-Autos gibt es in den kommenden drei Jahren. Alle können mehr als die E-Autos heute: schneller laden, weiter fahren, schlauer denken.

Das Serienauto soll noch schnittiger aussehen als die Studie, sagt uns Audi . Was bietet der Kombi ab 2024? 800 Volt-Technik, das heißt: 300 km Reichweite in 10 Minuten nachladen. Quattro, über 400 PS, 4 Sek auf 100 km/h in der Topversion. Eine Limousine kommt auch. Preis? Teuer, um die 80 000 Euro.