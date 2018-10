Der Aufbau des Innenraums gleicht dem des regulären Panamera. Der GTS hat aber mehr Alcantara.

Das neue, farbige Head-up-Display fällt sofort ins Auge: Es wurde mit dem Panamera GTS eingeführt und ist ab sofort für alle Panamera-Varianten erhältlich. Es kann inividuell konfiguriert werden und stellt je nach Wunsch Drehzahl, Geschwindigkeit, Rundenzeiten, Navi, Außentemperatur und weitere Infos dar. Eine serienmäßige Alcantara-Leder-Ausstattung inklusive Alcantara-Dachhimmel und Alcantara-Sportlenkrad sowie Zierelemente aus Aluminium geben dem GTS seinen speziellen Look. Adaptive 18-Wege-Sportsitze sowie ein beheizbares Multifunktions-Sportlenkrad sind ebenfalls Serie. Panamera-Kenner dürften sich im Cockpit sofort heimisch fühlen: Bedienelemente, Ergonomie, Sicherheitssysteme sowie das Infotainmentsystem PCM sind aus den anderen Versionen schon bekannt. Gegen Aufpreis kann das Interieur-Paket "GTS" bestellt werden, das mit gestickten Schriftzügen an den Kopfstützen sowie mit Nähten an Sitzen und Fußmatten in den Kontrastfarben Rot und Weiß noch mehr Individualität ins Innere bringen soll.