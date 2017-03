Bentley Studie EXP 12 Speed 6e (2017): Vorstellung — 07.03.2017 Edler elektrisch mit Bentley Bentleys Elektro-Studie EXP 12 Speed 6e zeigt, wie ein E-Bentley aussehen könnte. Außerdem gibt das Auto einen Ausblick auf das kommende Marken-Design.

Die Formsprache der Studie soll einen Ausblick auf das künftige Design bei Bentley geben.

Elektro-Bentley lädt per Induktion



Displays statt Knöpfen



Über Glaseinsätze im Lenkrad kann der Fahrer das Infotainment steuern.

Bentley Studie EXP 12 Speed 6e (2017): Vorstellung zur Galerie

Autor: Katharina Berndt

Wie ein Elektroauto von Bentley aussehen könnte, das zeigt die Nobelmarke mit der Studie EXP 12 Speed 6e auf dem Autosalon in Genf (9. bis 19. März 2017). Zu erkennen ist der Luxus-Stromer an den Kupferelementen und dem während der Fahrt weiß leuchtenden 6e-Element im Grill. Besonders spannend: Die Formsprache der Studie mit vorderem Überhang, lang gezogener Motorhaube, tiefem Grill und breitem Heck soll einen Ausblick auf das zukünftige Design bei Bentley geben. Außerdem hat Bentley angekündigt, in den kommenden Jahren die gesamte Modelpalette mit Plug-in-Hybridtechnik auszustatten. Den Anfang soll 2018 das SUV Bentayga machen.Die jetzt vorgestellte Studie EXP 12 Speed 6e soll sogar ausschließlich elektrisch fahren und per Induktion laden. Gibt es keine Möglichkeit, das Auto kabellos zu laden, befindet sich ein herkömmlicher Anschluss hinter dem Nummernschild am Heck. Das Wichtigste verraten die Briten allerdings noch nicht, denn es gibt noch keine Details zum Elektromotor. Nur so viel: Auch ein elektrischer Bentley werde sofortiges Ansprechverhalten mit hoher Reichweite kombinieren.Statt Seitenspiegeln kommen Kameras an den Seiten zum Einsatz, die an die Form von Tarnkappenflugzeugen angelehnt sind. Der Innenraum der linksgelenkten Studie ist eine Mischung aus Retro und Moderne, neben rotem Leder kommt viel Glas zum Einsatz. In die gläserne Mittelkonsole ist ein OLED-Display eingebaut, mit dem man das Infotainment mit Navi und die Klimaanlage steuert. Auch im Lenkrad befinden sich Glaseinsätze. Damit kann der Fahrer ebenfalls das Infotainment steuern und die Fahrzeug-Einstellungen ändern. Wie bei einem Joystick gibt es im oben offenen Lenkrad zwei Tasten: Eine sorgt für einen Leistungsschub, über die andere lässt sich der Tempomat einstellen.