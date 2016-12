BMW X7 G07 (2017): Erlkönig und Vorschau — 16.12.2016 BMW 7er als Luxus-SUV BMW baut ein neues Luxus-SUV: Das SUV-Pendant zum 7er heißt X7. AUTO BILD hat die Infos zum großen BMW und zeigt neue Erlkönigbilder!

Die Technik spendet der 7er



Mehr als fünf Meter lang: Bis zu sieben Passagiere finden im X7 Platz.

Hintergrund: Ausbau des US-Werks Spartanburg



Autoren: Christopher Clausen , Peter R. Fischer

ier fährt BMWs neues Luxus-Biest: Den AUTO BILD-Erlkönigfotografen sind neue Aufnahmen vom neuen BMW X7 gelungen. Mit ihm wollen die Münchner ab 2017 ins Segment der Luxus-SUVs vorstoßen. Unter der Tarnfolie des X7-Prototypen erkennt man bereits die endgültige Formensprache des Dickschiffs. Herausstechend sind die riesigen BMW-Nieren und die luftig-hohen Seitenfenster des XXL-SUVs.Die Technik des Siebensitzers wie auch die Plattform übernimmt BMW vom bisherigen Luxus-Flaggschiff 7er . Dazu gehören natürlich auch die Motoren und Antriebe: Neben den bekannten Sechs- und Achtzylindern dürfte im X7 auch das angepasste Hybridsystem aus dem X5 xDrive40e zum Repertoire gehören. Ob es einen V12 geben wird, steht noch in den Sternen. Für die gutbetuchte Kundschaft wäre der prestigeträchtige Zwölfender aber sicher ein Kaufargument. Zum X7-Standard gehören wohl Allrad und Automatik. Wann und ob der X7 auch in Europa angeboten wird, ist noch unklar. Denn vorerst soll das in den USA gefertigte Super-SUV vor allem in Amerika und China verkauft werden. Der Einstiegspreis in die deutsch-amerikanische Luxusklasse wird wohl bei umgerechnet 130.000 Euro liegen. BMW baut die US-Autofabrik Spartanburg zu seinem größten Werk aus. Wegen der steigenden Nachfrage nach sportlichen Geländewagen erweitern die Bayern ihren Standort in South Carolina bis Ende 2016 auf eine Produktionskapazität von 450.000 Stück. Die Zahl der Mitarbeiter wird von 8000 auf 8800 steigen. Bislang ist Dingolfing der größte Standort mit annähernd 343.000 gebauten Wagen (2015). Direkt dahinter folgt bereits Spartanburg mit gut 297.000 Autos. Im Süden der USA rollen die mittleren und größeren Geländewagen-Modelle X3 X5 und X6 für den Weltmarkt vom Band.