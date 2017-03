Mercedes-AMG GT Concept (2018): Vorschau — 04.03.2017 Angriff auf Panamera und A7 Der Mercedes-AMG GT wird zum Viertürer: Auf dem Autosalon Genf zeigen die Affalterbacher die Studie des Panamera-Gegners. Erste Skizze!

Die 2013er Studie Vision Gran Turismo Concept war ein Vorgriff auf das neue Showcar.





Mercedes-AMG zeigt das Showcar auf dem Autosalon Genf 2017 (9. bis 19. März)

Der GT-Viertürer wird ein echter Gran Turismo: breit, flach und bullig



Video: Insider Mercedes-AMG GT4 Concept (2018) Der Panamera-Schreck Zur Videoseite

Antriebsstrang aus dem E 63 AMG



So könnte die Serienversion aussehen. Der GT4 wird ein viertüriger Sportwagen für Familien, die es sehr eilig haben.



Autor: Georg Kacher

Mercedes zeigt einen ersten offiziellen Ausblick auf den neuen viertürigen AMG GT . Die Linienführung und die Rückleuchten zitieren den aktuellen AMG GT. Insgesamt sieht die Designskizze aus wie eine Mischung aus dem Mercedes-AMG Vision Gran Turismo von 2013 und dem Mercedes-Maybach 6. Vor allem die gigantischen Felgen könnten direkt vom Vision Gran Turismo stammen. Am Heck der Designskizze ist ein mächtiger Diffusor und ein mittiges Auspuffrohr zu erkennen, das an den Bugatti Veyron erinnert.Ab Frühjahr 2018 plant Mercedes den Angriff auf Porsche Panamera Turbo, BMW M6 Gran Coupé und Audi RS 7. Hinter dem Projektkürzel X290 versteckt sich eine reinrassige AMG-Kreation, die gut zur ebenfalls eigenständigen GT-Palette passt. Als technische Basis dient dem GT4 allerdings nicht der Alu-Baukasten des GT-Sportlers, sondern die auf viel Stahl beruhende Architektur des nächsten CLS , der 2019 als CLE auf den Markt kommt.Statt des Shooting Brake soll der GT ein viertüriges Coupé mit Heckklappe werden. Weil der Wagen flach wird und die Front- und Heckscheiben noch stärker geneigt sind, übernimmt die AMG-Kreation trotz der kurzen Überhänge den langen Radstand des Schwestermodells. Aufbau und Bodengruppe stammen aus der Großserie, Außenbleche und der Innenraum werden jedoch neu gestaltet. Auffällig sind der Grill mit den vertikalen Streben, die in die Breite gezogenen Leuchten und die gestreckte Fließheck-Silhouette.Anders als der GT, der sich der Technik des SLS bedient, ist der GT keine Transaxle-Konstruktion mit Vollalu-Karosserie. Um eine möglichst ausgeglichene Achslastverteilung sicherzustellen, kommt ein Frontmittelmotor-Konzept mit direkt an das Triebwerk angeflanschtem Getriebe zum Einsatz. Während der CLS aussieht wie eine E-Klasse nach dem Besuch beim Schönheitschirurgen, orientiert sich der GT am Gran Turismo – flach, breit, bullig, kompakt, aggressiv. Die Heckpartie des GT ist länger und seitlich nicht so stark eingezogen wie beim GT. Obwohl man auf einen Flügel verzichten könnte, soll auch der Viertürer schon aus Imagegründen ein ausfahrbares Luftleitblech erhalten.O-Ton AMG: Ein Shooting Brake in hübsch, der sich aus dem Teileregal des E 63 AMG bedient. Das lässt einen doppelt aufgeladenen Vierliter-V8 mit Zylinderabschaltung vermuten, auch mit Trockensumpfschmierung, die den Schwerpunkt weiter absenkt. Die Leistungsspanne reicht von 460 bis 640 PS. Allradantrieb ist in diesem Segment ebenso Pflicht wie die (dreistufige) Luftfederung, voll variable Dämpfer, Hinterachslenkung und die Neunstufenautomatik mit nasser Anfahrkupplung. Die S-Version soll in nur 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Selbst mit dem optionalen "Driver's Package" dürfte auch diesmal die Elektronik bei 300 km/h abregeln. In Sachen alternative Antriebe ist ein V8-Plug-in-Hybrid mit E-Matic-Power-Boost für die Hinterräder denkbar. Am anderen Ende der Skala wartet eine gewichtsoptimierte Black Series Edition mit besagtem Trockensumpf-Aggregat und bis zu 760 PS. Die Preise: sicher sechsstellig.