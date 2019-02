Citroën zeigt mit dem C3, dass man wieder pfiffige Autos bauen will.

Beim C3 entdeckten Citroën-Ingenieure den Komfort als eine französische Tugend wieder. Über Landstraßen chauffiert gefällt das Fahrwerk mit seiner sanften Note. Nun ist es nämlich so abgestimmt, dass der kleine C3 überraschend elegant federt. Er gibt nicht gleich jede Unebenheit an die Insassen weiter, schaukelt angenehm gemütlich durch die Landschaft. So lässt es sich fahren, oder besser leben. Er belästigt nicht mit sportlichen Ambitionen. Sollte der Fahrer es trotzdem einmal versuchen, seinen kleinen Citroën ums Eck zu scheuchen, erntet er eine üppige Seitenneigung, rutscht im Sitz herum und entdeckt, dass die Servolenkung zwar leichtgängig aber gefühllos um die Ecken stochert. Dabei könnte er durchaus flott. Der Dreizylinder-Benziner leistet 110 PS, brummt kernig und beschleunigt den C3 flott. Ab 3000 Umdrehungen werden die Insassen sogar ein wenig in ihre Kuschelpolster gedrückt. Komfortabel heißt aber auch, dass sich der C3 leicht fährt. Kupplung , Bremse, Schaltung, alles braucht nur wenig Muskelkraft. In der Stadt eine Wohltat. Er lässt sich quasi mit dem kleinen Finger durch Straßen und Gassen lenken, dank der übersichtlichen Karosserien millimetergenau in die Parklücke zirkeln und wieder hinaus.