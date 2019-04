(dpa/cj) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Anteil von Elektroautos in Deutschland durch ein Förderprogramm für private Ladestationen erhöhen. Damit sollen Privathaushalte, die ihren Garagen- oder Stellplatz mit einer Wallbox ausstatten, die Kosten zur Hälfe erstattet bekommen. Für die Wallbox-Förderung fordert Scheuer eine Milliarde Euro zusätzliches Geld aus dem Haushalt 2020. "Wir wollen für die Bürger Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern. Dafür brauchen wir sofort eine Milliarde Euro. Das muss sich im Bundeshaushalt abbilden", sagte Scheuer der " Bild am Sonntag " (31. März 2019). Laut Ministerium laden die Besitzer ihr E-Auto zwischen 75 und 85 Prozent zu Hause oder am Arbeitsplatz ( hier lesen Sie, was man zu Wallboxen wissen muss ). Deshalb soll der Staat beim Ausbau privater und gewerblicher Ladestationen bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen.