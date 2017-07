BMW X2 / F39 (2017): Vorschau — 06.07.2017 Kleines SUV Coupé von BMW Flacher und coupéhafter als der X1 wird BMWs neues Kompakt-SUV X2. AUTO BILD hat erste Infos und geleakte Patentzeichnungen.

Erster Ausblick auf den X2: In Paris zeigte BMW das Concept.

Motoren und Preis des BMW X2



Autoren: Peter R. Fischer, Georg Kacher, Katharina Berndt

Patentzeichnungen des BMW X2 sind auf der niederländischen Seite " Autoblog " aufgetaucht! Die Bilder zeigen, dass der X2 näher am kleineren X1 ist als die 2016 in Paris vorgestellte Studie Concept X2 vermuten ließ. Grundsätzlich nicht verwunderlich, immerhin teilt sich das Serienauto die Plattform mit dem X1 und Mini Countryman – auch wenn der X2 deutlich flacher und coupéhafter wird. Eigenständige Merkmale sind die Seitenschweller, in deren Beplankung drei flache Sechsecke eingelassen sind und die Front. Dort verjüngen sich die Nieren beim X2 nach außen. Auffälliger ist jedoch die Schürze: Die seitlichen Lufteinlässe bilden ein Dreieck mit den Nebelscheinwerfern, der mittige Lufteinlass ist reduziert und eckig gestaltet. Das Heck ist viel eigenständiger und deutlich von der Studie Concept X2 inspiriert. Die Heckklappe wirkt schmal und die Ladekante relativ hoch. Beim Infotainment und den Assistenzsystemen orientiert sich der X2 am größeren X3 Er wird wahlweise als Fronttriebler oder mit xDrive bestellbar sein. Ein X2M ist erst mal nicht geplant, aber eine M-Performance-Version mit 326 PS. Der 1,5-Liter-Dreizylinder ist in mehreren Ausführungen als Diesel und Benziner gesetzt, dem Vernehmen nach auf Wunsch erstmals auch mit Siebengang-Doppelkupplung. Beim 2,0-Liter-Vierzylinder reicht die Leistungsspanne von 155 bis 235 PS (Diesel) und von 190 Über 235 bis zu besagten 326 PS (Benziner). Ein Mildhybrid-Kit soll nahezu für die gesamte Motorenpalette verfügbar sein. Die Preise für den ab Anfang 2018 erhältlichen X2 liegen deutlich über den X1-Tarifen (ab 30.800 Euro), losgehen dürfte es bei rund 35.000 Euro.