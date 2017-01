NOx-Sünder: Neue Studie des ICCT — 06.01.2017 Selbst neue Diesel-Pkw schmutziger als Lkw Moderne Diesel-Pkw stoßen einer neuen ICCT-Studie zufolge mehr als doppelt so viel giftiges NOx aus wie Lkw oder Busse. Selbst Autos nach Euro-6-Norm!

Abweichungen eigentlich noch größer



ICCT: Neue Messungen müssen schnell her



(dpa/cj) Selbst in der modernsten Schadstoffklasse blasen viele Diesel-Pkw mehr giftige Stickoxide (NOx) aus dem Auspuff als neue Lkw oder Busse. Das ergab eine Analyse des Forscherverbunds ICCT (International Council on Clean Transportation), der Ende September 2015 den VW-Skandal maßgeblich mit aufgedeckt hatte. Wie die Umweltwissenschaftler am Freitag (6. Januar 2017) berichteten, ergaben Daten des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sowie aus Finnland im Schnitt für Euro-6-Personenwagen mit Dieselmotor im realen Straßenbetrieb einen NOx-Ausstoß von 500 Milligramm pro gefahrenem Kilometer. Bei Nutzfahrzeugen waren es im Schnitt nur 210 Milligramm je Kilometer.Die Forscher betonten, dass bei einer besseren Vergleichbarkeit der Daten zwischen Pkw und Nutzfahrzeugen – mit Einschluss der höheren Lastanforderungen für Lkw und Busse – sogar noch größere Abweichungen entstünden. Dann lägen die NOx-Emissionen der betrachteten Diesel-Pkw "sogar um einen Faktor 10 höher als die vergleichbaren Werte für Nutzfahrzeuge ", sagte ICCT-Studienautorin Rachel Muncrief. Der Grund: Bei Lastern und Bussen seien bereits seit 2013 mobile Messgeräte Pflicht – daher die gegenüber den oft präparierten Labor-Pkw besseren Daten.Der ICCT sieht in den Ergebnissen einen weiteren Beleg dafür, dass Abgastests im Labor rasch durch Messungen im echten Verkehr ergänzt werden müssen. Solche RDE-Tests ("Real Driving Emissions" = Ausstoß im Realbetrieb) sollen in der EU ab September 2017 schrittweise kommen. Für den CO2-Ausstoß und Verbrauch ist das sogenannte WLTP-Verfahren mit realistischeren Bedingungen geplant. ICCT-Europa-Chef Peter Mock kritisierte, dass manche Autobauer auch beim RDE-Verfahren weiter vorbereitete Prototypen einsetzen wollten. "Besser wäre es, stattdessen normale Serienfahrzeuge aus Kundenhand zu vermessen und stichprobenartige Nachkontrollen einzuführen."