V2H, V2G, V2L: Das klingt nach Raketentechnik – und kommt der auch ziemlich nahe. Die Kürzel bezeichnen eine wichtige Entwicklung bei der Energieversorgung von E-Autos. Sie stehen für das bidirektionale Be- und Entladen der Antriebsakkus

Dabei wird der E-Autobatterie nicht nur Strom zugeführt, sondern bei Bedarf auch wieder entnommen, um damit etwa das eigene Haus oder das allgemeine Stromnetz zu versorgen. Oder um unterwegs Geräte wie Fernseher mobil zu betreiben – etwa beim Camping in der freien Natur fernab jeder Steckdose. (Zehn Tipps zum richtigen E-Auto-Laden)

Ein E-Auto schafft es, einen Drei-Personen-Haushalt mindestens drei Tage lang als Notstromaggregat mit Energie für Waschmaschine, Herd, Kühlschrank, TV und andere elektrische Geräte zu versorgen. Kerzen und Batterien für Notsituationen? Nicht mehr nötig. (So funktioniert ein E-Auto!)

Praktische Bedeutung hat V2H aber vor allem als Teil des häuslichen Energiemanagements. Vernetzt mit der PV und einer Stationärbatterie, lassen sich so die Stromkosten erheblich senken, weil das Auto als Speicher für selbst produzierte Energie dient.

V2G steht für Vehicle-to-Grid, also die Verbindung des E-Autos mit dem allgemeinen Stromnetz. Elektromobile werden zu dezentralen Stromspeichern, die als Puffer für die Stabilisierung der Energieversorgung dienen. Heißt: Scheint die Sonne und weht viel Wind, wird der erzeugte Strom in den Autoakkus zwischengespeichert. Nachts und bei Flaute wird er dann zurückgespeist. Windräder, die abgeschaltet werden müssen, weil das Netz ihren Strom nicht aufnehmen kann, wären dann Vergangenheit.

V2L schließlich steht für Vehicle-to-Load und hat für E-Auto-Fahrer ganz handfesten Nutzwert. Denn sie können unterwegs mit einem Adapter ihren Akku anzapfen. Das Auto wird zur Powerbank auf Rädern. Lädt etwa auf einem entlegenen Parkplatz das E-Mountainbike oder versorgt tagelang ein Tiny House in der Wildnis.

Um das bidirektionale Laden voranzubringen, drängt eine Initiative aus Autobauern, Netzbetreibern und Wallbox-Anbietern auf einheitliche Standards. Noch gibt's die nicht, und nur einige japanische E-Autos wie Nissan Leaf e-NV200 sowie der E-Oldie Mitsubishi i-MiEV beherrschen bidirektionales Laden. Sie werden per CHAdeMO-Stecker mit der Ladesäule verbunden – momentan noch Voraussetzung für die Bi-Technik.

Vor der Firmenzentrale in Barcelona unterstützen gerade 20 Nissan Leaf in einem Pilotprojekt den Stromhaushalt der Büros. "So konnten wir unsere Energiekosten um 20 Prozent senken", sagt Castaneda. Haken für den Endverbraucher: Die Quasar-Box kostet rund 6000 Euro, sieht dabei aber ausgesprochen futuristisch aus und arbeitet mit Gleichstrom (DC).