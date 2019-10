Kia Niro PHEV Technik-Facelift (2019): Test, Fahren, Reichweite

W enn man den Wählhebel des Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebes in den Sport-Modus schiebt, beginnt das Spektakel: Zwei halbkreisförmige Feuerstrahlen schießen über den zentralen Bildschirm des Cockpits und verwandeln sich dann in die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige – in Weiß. Ohnehin könnte das neue Digital-Cockpit übersichtlicher sein: Die Diagramme und Anzeigen erinnern an japanische enn man den Wählhebel desin den Sport-Modus schiebt, beginnt das Spektakel: Zwei halbkreisförmige Feuerstrahlen schießen über dendes Cockpits und verwandeln sich dann in die Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeige – in Weiß. Ohnehin könnte das neue Digital-Cockpit übersichtlicher sein: Die Diagramme und Anzeigen erinnern an japanische Sportwagen der frühen 2000er-Jahre.

Der Niro PHEV läuft rein elektrisch bis zu 120 km/h

Erstmals verfügt der Koreaner mit dem Plug-in-Hybridantrieb über digitale Anzeigen. 141 PS (104 kW) Systemleistung heraus. Ein Weltklasse-Sportler wird aus dem Koreaner dennoch nicht, aber das muss er gar nicht sein. Immerhin steht der 1,6 Liter große GDI-Motor mit seinen 105 PS (77 kW) stets Gewehr bei Fuß und unterstützt den 61 PS (45 kW) starken E-Antrieb. Beide Herzen generieren zusammen ein Drehmoment von 265 Newtonmetern. Allerdings geht mit dieser Hilfeleistung auch eine brummige akustische Untermalung einher. Energiebewusster und dynamisch zurückhaltender agiert das Duo aus Verbrenner und Elektromotor im Eco Modus. Wer mag, kann rein elektrisch mit dem Verkehr mitschwimmen – und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Allerdings braucht es dazu einen gefühlvollen Gasfuß. Sobald man den Niro PHEV im Sport-Fahrprogramm die Sporen gibt, holt er das Maximum aus denheraus. Ein Weltklasse-Sportler wird aus dem Koreaner dennoch nicht, aber das muss er gar nicht sein. Immerhin steht der 1,6 Liter große GDI-Motor mit seinenstets Gewehr bei Fuß und unterstützt den. Beide Herzen generieren zusammen ein. Allerdings geht mit dieser Hilfeleistung auch eineeinher. Energiebewusster und dynamisch zurückhaltender agiert das Duo aus Verbrenner und Elektromotor im Eco Modus. Wer mag, kann– und das mit einer Geschwindigkeit von. Allerdings braucht es dazu einen gefühlvollen Gasfuß.

Die Stärke der Rekuperation kann stufenweise eingestellt werden

Im EV-Modus hat der elektrische Antriebsstrang die Oberhand und der Benziner springt nur dann ein, wenn die Leistung abgerufen wird – zum Beispiel per Kickdown. Im Hybrid-Fahrprogramm entscheidet das System, welche Antriebsart am vorteilhaftesten ist. Dass man mithilfe der Wippen hinter dem Lenkrad die Stärke der Rekuperation in fünf Stufen wählen kann (Off, Level 1, 2, 3, One Pedal), halten wir für eine gute Idee. Denn so kann man mit der Motorbremse eine Vielzahl der Verzögerungsvorgänge steuern und das "Paddeln" geht schnell in Fleisch und Blut über. Entspannte Zeitgenossen schalten die "Smart Regeneration" ein. Dann orientiert sich das System am vorausfahrenden Verkehr und wählt je nach Fahrsituation die effizienteste Energierückgewinnung.

Im Test begnügte sich der Niro mit 2,8 Litern

Die 8,9 kWh große Batterie kann an einer 240 Volt-Ladestation in etwas über zwei Stunden gefüllt werden. Nach 10,8 Sekunden erreicht der Niro PHEV Landstraßentempo, ist bis zu 172 km/h schnell und soll im Durchschnitt 1,3 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Wir sind bei einer entspannten Testfahrt mit kurzen Zwischensprints auf einen Durchschnittsverbrauch von 2,8 l pro 100 km gekommen. Die maximale rein elektrische Reichweite gibt Kia dank der 8,9 kWh großen Batterie mit bis zu 65 Kilometern nach WLTP an. Das System zeigte uns beim Start der Testfahrten 50 km an, was immer noch ein ordentlicher Wert ist. An einer 240-Volt-Ladestation (3,3 kW) sind die Akkus mit einem Typ 2-Stecker nach etwas über zwei Stunden wieder gefüllt. erreicht der Niro PHEV, istund soll im Durchschnitt 1,3 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Wir sind bei einer entspannten Testfahrt mit kurzen Zwischensprints auf einengekommen. Die maximalee gibt Kia dank der 8,9 kWh großen Batterie mitnach WLTP an. Das System zeigte uns beim Start der Testfahrten 50 km an, was immer noch ein ordentlicher Wert ist. An einer 240-Volt-Ladestation (3,3 kW) sind die Akkus mit einem Typ 2-Stecker nach etwas über zwei Stunden wieder gefüllt.

Das Infotainment und die Assistenten haben am meisten profitiert