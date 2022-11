Im Januar 2020 hat der Gesetzgeber Autofahrern den Einstieg in die Motorradwelt erleichtert: 125er dürfen seitdem in Deutschland mit einer Zusatzschulung in der Fahrschule gefahren werden. Der Begriff "Zusatzschulung" überspitzt den Vorgang, klar. Es müssen sowohl Theorie- als aus Praxisstunden absolviert werden, und der Fahrlehrer beurteilt am Ende das Können. Aber es fällt die Fahrprüfung weg.