ine verlängerte und erhöhte Kaufprämie für Elektroautos , außerdem mehr Ladestationen : Das beschloss der "Autogipfel" im 4. November, um den Absatz von Elektro- und Hybridautos anzukurbeln.Momentan sieht es so aus, als sollte man mit dem Kauf eines Stromers! Denn Ende Januar 2020 war noch kein endgültiger Termin für die Einführung der erweiterten Förderung in Sicht. Nach offiziellen Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums soll der Beschluss "so schnell wie möglich" umgesetzt werden – nötig sei jedoch eineseitens der EU-Kommission. Man sei "im Gespräch und im guten Austausch mit der EU-Kommission über die neue Förderrichtlinie". Laut einem "Zeit"-Bericht liegt die Ursache für die Verzögerung aber auch in derder Bundesregierung , welcheebenfalls profitieren sollen.

Auch die, eine. "Uns wurde gesagt, es kann bis Juni dauern, vielleicht auch nur bis April", sagt Ulrike Horn, Verkaufsberaterin bei derRetail Group in Hamburg. "Die meisten Kunden greifen jetzt schon zu. Wer noch abwarten möchte, kommt in eineund wird später benachrichtigt, wenn die höhere Prämie da ist." Auch Konrad Dreßler vonAutomobile in Berlin-Charlottenburg hat keine offizielle Ansage seitens des Herstellers bekommen: "Wir rechnen derzeit mit Ende Januar. Wir klären unsere Kunden so gut wie es geht über die Lage auf,", so der Verkaufsexperte. Bei der-Niederlassung in Leipzig sieht es ähnlich aus. "Ich persönlich hätte ihn gerne schon vor fünf Jahren gehabt. Aber es ist müßig, darüber nachzudenken. Wenn der erhöhte Bonus da ist, ist er da", gesteht Verkaufsberater Tobias Seidler nüchtern.