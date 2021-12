Wechseln von E-Auto-Batterien in nur wenigen Minuten ermöglichen sollen. Bereits 2013 wollte das israelische Unternehmen Better Place in Kooperation mit Renault-Nissan eine flächendeckende Infrastruktur für den Akku-Austausch aufbauen, Tesla versuchte sich am Thema Wechselakku, ohne jedoch Konkretes hervorzubringen. Ja, es gibt verschiedene Konzepte, die dasin nurermöglichen sollen. Bereits 2013 wollte das israelische Unternehmenin Kooperation mit Renault-Nissan eine flächendeckende Infrastruktur für den Akku-Austausch aufbauen, ging aber pleite . Bau und Betrieb der Stationen waren zu aufwendig. Im Mai 2021 kursierten dann Meldungen, wonach der neue Renault-Chef Luca de Meo an eine Wiederaufnahme der Idee denkt. Auchversuchte sich am Thema Wechselakku, ohne jedoch Konkretes hervorzubringen.

Am weitesten bei der Battery-Swapping-Technik, die so viele Elektroautobesitzer herbeisehnen, ist China. So hat Nio in seinem Heimatland bereits 700 Wechselstationen am Start, auch Norwegen soll mit dem dortigen Markteintritt bedacht werden. Bis 2025 sollen es 4000 weltweit werden, 1000 davon außerhalb Chinas. Möglicherweise wird auch Deutschland bedacht, wo Nio 2022 den Markteintritt plant. Das Unternehmen hat außerdem einen Kooperationsvertrag mit dem Ölriesen Shell unterzeichnet, um gemeinsam Batterielade- und -wechselstationen zu errichten und zu betreiben. Ab 2022 will man auch mit dem Bau und Betrieb von Pilotstationen in Europa zu beginnen. Außerdem wird das Shell-Ladenetz auf dem Alten Kontinent auch für Nio-Nutzer verfügbar sein.

Bei Nio Power Swap wird in einer Art Garage in rund drei Minuten der im Unterboden eigebaute Akku automatisch gegen einen komplett gefüllten Speicher ausgetauscht. Noch schneller, nämlich in nur einer Minute, will Geely das Procedere absolvieren. Allerdings besteht beim Prinzip Wechselakku noch das Problem der Herstellerabhängigkeit. Mittlerweile haben Nio und Geely zusammen mit Beijing Electric Vehicle und der chinesischen Regierung einen Standard ausgearbeitet, der ab dem 1. November 2021 gilt. Über eine App sollen Interessierte die Größe des neuen Akkus wählen sowie den Standort und die Zahl der vorhandenen Batterien der Anlagen abfragen können.

Und noch einen Vorteil hätte das System: Da die Akkus nicht gekauft, sondern quasi geliehen oder abonniert würden, könnten die Preise der E-Autos sinken.