Elektromagnetische Strahlen sind Teil des menschlichen Lebens. Auch der Mensch selbst gibt solche Strahlen ab. Aber mit der Entwicklung der Technik kamen künstlich erzeugte elektromagnetische Strahlen hinzu. Zum Beispiel durch den Mobilfunk. Schnell machte das Schlagwort von gesundheitsschädlichem Elektrosmog die Runde. Damit verbindet sich die Frage, ob elektromagnetische Strahlung langfristig das Krebsrisiko erhöht oder harmlos ist. Noch gibt es darauf keine endgültige Antwort.

Wie viel elektromagnetische Strahlung verursachen E-Autos?

Elektroauto aus? Elektrische und magnetische Felder entstehen im Betrieb und beim Laden der Fahrzeuge. Da liegt es nahe, dass die Konsequenzen für den Menschen untersucht werden. Die bisher durchgeführten Untersuchungen deuten an, dass nicht die Position der Batterie, der Kabel oder der Leistungselektronik sowie durch den Betriebszustand des Fahrzeugs verursacht. Wenn schon bei einem vergleichsweise kleinen Gerät wie einem Smartphone solche Diskussionen aufkommen, wie schaut es dann mit einemaus? Elektrische und magnetische Felder entstehen imund beimder Fahrzeuge. Da liegt es nahe, dass die Konsequenzen für den Menschen untersucht werden. Die bisher durchgeführten Untersuchungen deuten an, dass nicht die Elektromotoren den Smog verursachen. Die Strahlung wird vielmehr durch dieder Batterie, der Kabel oder der Leistungselektronik sowie durch dendes Fahrzeugs verursacht.

Die Strahlung muss wirkungsvoll abgeschirmt werden

Sämtliche Baugruppen in E-Autos werden so ausgelegt, dass sie möglichst wenig Strahlung emittieren. ©Ford Motor Company

Daraus ergibt sich, dass die in einem E-Auto enthaltenen Elemente so ausgelegt sein müssen, dass sie möglichst wenig Strahlung emittieren. Diesen Weg verfolgen die Autobauer, indem sie Isolierungen und Ummantelungen entsprechend gestalten. Jedes Elektroauto verfügt zum Beispiel über einen Umrichter, der die Drehzahl des Elektromotors reguliert. Dieses Bauteil stößt elektromagnetische Strahlen aus und muss daher so konstruiert werden, dass Emissionen abgeschirmt werden. Das geschieht meistens mit metallischen Gehäusen. Auch die Position der Bauteile ist entscheidend. Wenn sich Teile, die Strahlung emittieren, in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, kann sich die Strahlung aufaddieren. Die Elemente sollten sich jedoch nicht gegenseitig stören und ihre Funktionalität beeinträchtigen. Also muss das Design eines E-Autos oder Plug-in-Hybdriden genau kalkuliert sein. Für jedes Bauteil (Computerchip, Sitzheizung, Mobilfunkantenne) gibt es einen eigenen Grenzwert, der eingehalten werden muss.

Ein israelisches Start-Up arbeitet an Lösungen

Elektrosmogs im Auto hat der ehemalige Audi-Technikvorstand Peter Mertens erkannt und übernimmt daher einen Sitz im Aufsichtsrat des israelischen Start-ups VHOLA Labs. Die junge Firma tüftelt an Lösungen, um die elektromagnetische Strahlung zu messen und sie in letzter Konsequenz zu reduzieren. "Ich bin ein absoluter Befürworter der Die Wichtigkeit deshat der ehemalige Audi-Technikvorstand Peter Mertens erkannt und übernimmt daher einen Sitz im Aufsichtsrat des israelischen. Die junge Firma tüftelt an Lösungen, um die elektromagnetische Strahlung zuund sie in letzter Konsequenz zu. "Ich bin ein absoluter Befürworter der Elektromobilität , und gerade deshalb sollten wir uns unvoreingenommen mögliche Risiken durch nicht-ionisierende, elektromagnetische Strahlung ansehen und so weit wie möglich begrenzen", erklärt Mertens sein Engagement.

Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz

Messungen des Bundesamts für Strahlenschutz haben 2009 keine besorgniserregenden Werte ergeben.

©Thomas Ruddies

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) befasst sich seit einigen Jahren damit, welche elektromagnetischen Felder in der Fahrgastzelle eines Elektroautos entstehen, wie hoch die Strahlung ist und welche Risiken sie für die menschliche Gesundheit darstellt. Vor elf Jahren hat das BfS deshalb Messungen in den damals vorhandenen Elektromobilen veranlasst. Die Ergebnisse unterstreichen die These, dass die Positionierung der Baugruppen und der Betriebszustand des Wagens entscheidende Rollen spielen. Im Bereich des Kopfes der Passagiere waren die Strahlungswerte etwa sehr niedrig, anders sah die Sache in der Nähe der Leitungen und der Batterie aus. Da waren die Werte höher, aber immer noch unterhalb der Grenzwerte.

Der technische Fortschritt bringt Vorteile

Im Vergleich zu den damals getesteten Fahrzeugen dürften die aktuellen Modelle aufgrund der Menge an verbauten Steuergeräten, Halbleitern und sonstiger Elektronik wahre Elektrosmog-Hotspots sein. Dieser Umstand ist den Autobauern bewusst und sie treffen Vorkehrungen, um die Strahlung einzudämmen. Allerdings bringt der technische Fortschritt auch Vorteile: Sobald das Spannungsnetz höher ist als zwölf Volt, steigt die Spannung, aber das Magnetfeld nimmt ab. Moderne Plug-in-Hybride beziehungsweise reinrassige Stromer weisen ein Spannungsnetz von 48 Volt, 400 Volt oder sogar 800 Volt auf.