"Ziel der Kooperation ist es, Autofahrern verbraucherfreundliche Services zu bieten, den bisherigen Wildwuchs an Lade- und Bezahlmöglichkeiten zu reduzieren und so das Interesse der Autofahrer an E-Mobilität voranzutreiben", sagt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de. Und so funktioniert's: Nach einem Update der App steht neben Superbenzin und Diesel auch "Elektro" zur Verfügung. Bei der Auswahl gelangt man aus dem blauen Bereich von "Clever Tanken " auf die grüne Oberfläche von "Clever Laden". In einem ersten Schritt werden dann sämtliche Ladesäulen der Umgebung angezeigt, die sich anschließend nach Verfügbarkeit, Ladeleistung, Stecker und Preis filtern lassen. Vor Ort kann dann der Ladevorgang via App ausgelöst und beendet werden. Verträge mit Energieanbietern oder der Besitz unterschiedlicher Netzwerkpartnerkarten sind damit überflüssig. Bezahlt werden kann ebenfalls via App mit PayPal und Kreditkarte. Zudem kann der Autobesitzer sein Fahrzeug in der App hinterlegen,eine Historie über seine Ladevorgänge einsehen und damit auch den Stromverbrauch messen.