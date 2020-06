Der Begriff "Leistungselektronik" taucht im Zusammenhang mit E-Autos immer wieder auf, wird aber selten genauer beschrieben. Im Grunde stellt sie das Gehirn des E-Antriebs dar. Mithilfe intelligenter Frequenz- und Amplitudensteuerung (Begrenzung der Spannung) regelt der Wechselrichter die Leistung der E-Maschine. Während die Frequenz des Wechselstroms die Geschwindigkeit des Autos regelt, ist die Amplitude am Ende für die Leistung verantwortlich. Die Leistungselektronik im E-Auto erzeugt also aus dem in der Batterie gespeicherten Gleichstrom genau den Wechselstrom, der für die aktuelle Fahrsituation benötigt wird.