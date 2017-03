VW Touareg III (2017): Vorschau — 28.03.2017 Wie ein großer Tiguan VW testet die dritte Generation des Touareg. Das Oberklasse-SUV wird länger, gleichzeitig aber leichter. Optisch erinnert es an den Tiguan. Erlkönigbilder und Zeichnungen!

Der Neue wird deutlich wachsen



Ein Hybrid ist denkbar, der V6-Diesel bleibt



Front und Heck sind noch getarnt; die Schulterlinie ist aber deutlich ausgeprägt. VW Touareg (2017): Erlkönig und Infos! zur Galerie Während beim T-Prime Concept GTE eine Hybrid-Antriebseinheit aus einem Zweilliter-Turbobenziner (252 PS; 370 Nm) und einem E-Motor (100 kW; 350 Nm) unter der Haube steckte, wird der Serien-Touareg in erster Linie klassische Benziner und Diesel in der Preisliste führen. Der Dreiliter-V6-Diesel wird es auch in die neue Generation schaffen und dort rund 270 PS mobilisieren. Auch ein V6-Benziner mit gut 330 PS ist wahrscheinlich, außerdem ist ein Plug-in-Hybrid fest eingeplant. Ob es wieder einen V8 oder als Einstiegsmotor sogar einen Vierzylinder geben wird, ist dagegen noch offen. Die Preise für das neue SUV werden bei etwa 53.000 Euro beginnen.

er neue Touareg sieht aus wie ein großer Tiguan ! Das zeigen neue Erlkönigfotos des großen Volkswagen-SUVs auf Testfahrt in Schweden. Auch wenn der Touareg vor allem stark an Front und Heck getarnt ist, sieht man die Gemeinsamkeiten mit dem kleineren Tiguan trotzdem: die schmalen, eckigen Scheinwerfer und der Grill mit den dominanten Streben sind sich schon sehr ähnlich. Die Seite präsentiert sich relativ glatt – doch das leicht abfallende Dach und die recht ausgeprägten Radhäuser lassen den kommenden Touareg kräftig wirken. Er steht auf der MLB Evo-Plattform, die auch Audi Q7 Bentley Bentayga und Porsche Cayenne nutzen.Einen Ausblick auf den neuen Touareg haben die Wolfsburger Anfang 2016 in Peking gegeben. Das Oberklasse-Konzept T-Prime GTE streckte sich auf über fünf Meter Länge (5069 mm). Ähnliches ist in der Serie zu erwarten: Gegenüber der aktuell gut 4,80 Meter langen Version soll der Neue deutlich wachsen und Platz für eine dritte Sitzreihe bieten. Gleichzeitig soll aber, wie beim Audi Q7, das Gewicht um mehrere Hundert Kilogramm sinken – selbst dann wiegt der Touareg aber noch gut zwei Tonnen. Schon bei der Studie gab es ein nach hinten flach abfallendes Dach und die stattliche Breite von zwei Metern. Im Stoßfänger dürften auch beim Serienmodell die bekannten C-förmigen Leuchten zum Einsatz kommen. Neben Leichtbau steht auch Konnektivität ganz oben im Lastenheft der Ingenieure. Wahrscheinlich geht das Bedienkonzept der Studie größtenteils in Serie: Im T-Prime gab es zwei große Bildschirme (12 Zoll und 15 Zoll). Die gewölbte Anordnung der Monitore soll den Menschen in den Mittelpunkt rücken.