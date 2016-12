VW Up GTI (2017): Fahrbericht — 16.12.2016 Spaßauto mit scharfem Fahrwerk Aus den Abmessungen des Ur-GTI und der Technik von heute hat VW einen Up GTI mit 115 PS gemacht. AUTO BILD ist ihn gefahren.

I

Bei 192 km/h ist Schluss



Radstand und Breite des Up GTI sind nahezu identisch mit denen des Ur-GTI.

Der Up GTI hat ein erstaunlich neutrales und trotzdem unterhaltsames Handling,

Autor: Georg Kacher

st der Up GTI nur eine weitere Motorvariante? Wer braucht 115 PS in einem 3,60-Meter-Kleinwagen? Sind knapp 20.000 Euro nicht viel zu viel für einen Flitzer im Format von Toyota Aygo Ford Ka und Opel Karl ? Diesen und weiteren Fragen ist AUTO BILD bei der ersten Fahrt im VW Up GTI nachgegangen.Der erste Eindruck: Der kleinste VW GTI ist keine halbherzige Lösung, sondern ein echtes Spaßauto mit Pfeffer unter der Haube und extrascharfem Tabasco-Fahrwerk. Trotz kleiner Schwächen im Detail drängt sich bei der ersten Fahrt ein Vergleich mit dem allerersten Golf GTI auf. Die Parallelen sind zumindest auf dem Papier verblüffend. Der Ur-GTi ist nur zehn Zentimeter länger und flacher, Radstand und Breite sind nahezu identisch, aber dafür hat der Up mit 1020 zu 870 Kilo deutlich Speck angesetzt. Trotzdem unterstreichen Fahrleistungen und Verbrauchswerte den technischen Fortschritt. Der 2017er GTI schafft den Sprint in 8,8 Sekunden (9,2 beim Original), ist 192 km/h schnell (182), und begnügt sich mit 4,8 l/100km (8,0).Inzwischen nagt die Zeit auch am 2011 in den Verkauf gegangenen Up, der 2019 ersetzt werden soll. Mit dem GTI zeigt VW ein gutes Jahr nach dem Facelift , was in der Einstiegs-Plattform steckt. Zum Beispiel ein erstaunlich neutrales und trotzdem unterhaltsames Handling, ordentlich Grip sogar auf afrikanischen Waschbrettpisten, der flinke Verbund aus Sechsgang-Handschalter und aufgeladenem Einliter-Dreizylinder. Klar, das einzige ernst zu nehmende Assistenzsystem an Bord ist der Fahrer, an Connectivity und Infotainment sollte man keine allzu hohen Erwartungen stellen, Drehfreudigkeit hat eindeutig Priorität vor Duchzugskraft. Optisch gehören zum GTI-Paket ein mehr oder weniger buntes Interieur, größere 18-Zoll-Alufelgen und eine aggressiver gestylte Front. Marktstart für den VW Up GTI ist 2017.