Für Fahrzeuge mit Zulassung ab 4. Juni 2020 kann der erhöhte Umweltbonus auch noch rückwirkend beantragt werden. Der Herstelleranteil des Umweltbonus bleibt unverändert bei bis zu 3000 Euro. Was viele nicht wissen:Dadurch werden E-Autos und Plug-in-Hybride als Leasingfahrzeug nunmehr zu deutlich günstigeren Monatsraten als bisher angeboten. Denn die Fördersumme kann auf die Leasingrate umgelegt werden.

Der Leasing -Kunde muss zunächst in Vorleistung treten, bevor er den staatlichen Teil des Umweltbonus beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) beantragen kann. Denn dazu muss das Fahrzeug erst auf seinen Namen zugelassen sein. Um beim Leasingunternehmen ein Angebot mit Umweltbonus in Anspruch nehmen zu können, zahlt der Kunde zunächst eine Sonderzuzahlung, die der Höhe der staatlichen Förderung entspricht (z. B. 6000 Euro für ein Elektroauto ).Sobald das Auto auf ihn zugelassen ist, beantragt der Kunde den BAFA-Umweltbonus und erhält nach erfolgter Prüfung die Kosten für die Sonderzuzahlung in Form des Bonus zurück.