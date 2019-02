Honda e Prototype (2020): Reichweite, Innenraum, Preis

Das Cockpit der seriennahen Studie: Alle Informationen landen auf dem breiten Panorama-Bildschirm.

Auch der Innenraum des Elektro-Honda mit den drei großen Displays, dem geradlinigen Design und den Applikationen in Holzoptik wird ebenfalls größtenteils so in Serie gehen. Das Bedienkonzept setzt –wie bei einem Tablet – hauptsächlich auf Touchscreens und kachelförmige Apps. Einen Mitteltunnel sucht man vergeblich. Der Boden ist eben. Vorne kann man es sich durchaus bequem machen. Und auch im Fond haben Erwachsene Platz. Lange Distanzen werden für großgewachsene Personen allerdings mühsam. Der Radstand mit 2,53 Metern entspricht dem des Honda Jazz, aber das Auto wird etwa zehn Zentimeter kürzer sein (also unter vier Metern), die Raumökonomie überzeugt.