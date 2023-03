Tatsächlich wird an diesem Prinzip bereits gearbeitet: Es heißt " bidirektionales Laden ", also Stromfluss in beide Richtungen, zum Fahrakku hin und davon weg. Dafür stehen die kryptischen Kürzel V2H, V2G, V2L: Klingt nach Raketentechnik – und kommt der auch ziemlich nahe.