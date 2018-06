Vorstellung: Ende 2018 kommt die Serienversion des Z4

Der neue Z4 wird wieder ein echter Roadster ! AUTO BILD hatte bereits die Gelegenheit, einen seriennahen Prototyp auf der Rennstrecke zu fahren. Außerdem haben Erlkönigfotografen davor schon einen Prototyp auf Testfahrt erwischt. Einen Ausblick auf den neuen Z4, den BMW zusammen mit Toyota (die den Zweisitzer als Supra mit festem Dach bringen) entwickelt, gibt das Concept Z4, das die Münchner im Sommer 2017 vorgestellt haben.

Die Studie hat die typischen Roadster-Proportionen: langer Radstand, kurze Überhänge, gestreckte Motorhaube und ein knackiges Heck. Dass die Studie schon sehr nah am Serienmodell ist, würde AUTO BILD zwar gerne glauben, die gesichteten Erlkönige fahren allerdings mit einem deutlicher kürzeren Radstand und längeren Überhängen durch die Gegend. Das Showcar wirkt dagegen richtig sportlich. Für einen modernen Touch sorgt die sogenannte Sharknose, bei der die Motorhaube extra weit heruntergezogen ist. Diese aggressive Front ist bereits vom Concept 8 Series bekannt. Die Nieren des Concept Z4 sind sehr breit. Statt normaler Nierenstäbe setzt BMW bei der Studie ein Gitter ein, das an den 328 Mille Miglia von 1939 erinnern soll. Die Scheinwerfer sind besonders scharf gezeichnet. Erstmals bei einem aktuellen BMW-Modell liegen die Tagfahrlichter nicht neben-, sondern übereinander. Bei der Front spricht BMW von einer Neuinterpretation der der hauseigenen Ikonen. Tatsächlich ist eine Verwandtschaft zum Z8 deutlich zu erkennen. Gleichzeitig erinnert das Concept Z4 von vorne aber auch an den Mercedes-AMG GT.

Neue Lackierung in "Frozen Energetic Orange"

Die Motorhaube des Concept Z4 ist extrem tief heruntergezogen. BMW nennt dieses Designfeature Sharknose. Das Heck des Roadsters ist schlicht designt und wird von den breiten, L-förmigen Heckleuchten, die bis ins Seitenteil ragen, dominiert. Der Bürzel ist in den breiten Kofferraumdeckel integriert und die Auspuffendrohre sind in den Carbon-Diffusor eingelassen. Die großen Luftschlitze rechts und links in der Schürze kennen wir schon – auch hier stand das Concept 8 Series Pate. Ganz neu sind die 20-Zoll-Bicolor-Felgen und die Mattlackierung in "Frozen Energetic Orange". Die Höcker mit integrierten Überrollbügeln sind formschön und lassen das Concept Z4 wie einen Speedster daherkommen. Voraussichtlich werden sie es aber genauso wenig in die Serie schaffen wie die filigranen Außenspiegel. Das Gewicht des neuen Z4 dürfte durch den Einsatz von Carbon bei rund 1400 Kilo liegen. Das wären rund 150 Kilo weniger als beim 2016 ausgelaufenen Z4 E89. Die Serienversion wird wahrscheinlich auf dem Pariser Autosalon (2. bis 14. Oktober 2018) präsentiert und Ende des Jahres zu den BMW-Händlern rollen. Die Preisliste wird bei rund 35.000 Euro starten.

Innenraum: Zweifarbiges Interieur für die Studie

Voll Konzentration auf den Fahrer. Das Cockpit ist extrem fahrerorientiert. Die zweifarbige Gestaltung soll das verdeutlichen. Der Innenraum des Concept Z4 ist zweigeteilt und BMW-typisch fahrerorientiert. Um diese Fokussierung zu verdeutlichen arbeitet BMW bei der Studie mit einem zweifarbigen Interieur. Beifahrersitz, Armaturenbrett und Teile der Mittelkonsole sind orange. Fahrersitz, Instrumententafel und Lenkrad sind schlicht schwarz und sollen eine Art Kanzel darstellen. Die Sitze hat BMW mit einem asymmetrischen Muster versehen. Die Instrumente sind voll digital und das große Display auf der Mittelkonsole ist leicht angeschrägt designt. Dafür sind beide Bildschirme auf einer Höhe und sollen wie eine zusammenhängende Einheit wirken. Das Lenkrad mit roten Schaltwippen ist extrem geschüsselt, hat einen Laptimer in die untere Spange eingearbeitet und wird in dieser Form wohl nicht in Serie kommen. Die Carbon-Einstiegsleisten könnten für die Topversion reserviert sein. Auffällig: Der Gangwahlhebel des Automatikgetriebes schaut auf Fotos so gar nicht nach BMW aus. Ein erster Hinweis auf die Toyota-Kooperation?

Fahren: Der Z4 ist ein waschechter Roadster (UPDATE!)

Der kommende Z4 ist ein ausgeprägtes Fahrerauto mit einer ordentlichen Alltagstauglichkeit. Unsere Testfahrt in einem Prototyp des M40i fand auf der BMW-Rennstrecke im südfranzösischen Miramas statt. Dort ist sofort aufgefallen, dass der neue Z4 spurtstark und kurvengierig ist, ohne es zu übertreiben. Das liegt auch an seinem erstklassigen Reihensechser. Es gibt kaum einen Konkurrenzmotor, der Geschwindig- und Geschmeidigkeit so gut verbindet. Dazu passt die Achtstufenautomatik, die als erstes BMW-Automatikgetriebe in Bezug auf Timing und Tempo gleichauf mit dem bislang unerreichten Porsche-PDK liegt. Anders ausgedrückt: Selbst ein guter Fahrer schaltet kaum besser. Im Fahrmodus "Sport Plus" spricht der Sechszylinder noch giftiger an und das Z4-Heck hat deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Um bessere Rückmeldung zu geben, erfordert in diesem Modus auch die Lenkung mehr Kraftaufwand. Obwohl das Handling des 1490 Kilo schweren Z4 süchtig macht, hat es auch ein paar kleinere Schwächen: Der Vorderachsgrip beim Einlenken lässt etwas zu wünschen übrig, und beim Bremsen hat der Roadster einen zu starken Hang zum Untersteuern. BMW könnte dem offenen Sportler auch etwas mehr von der aus dem M2 bekannten Zackigkeit spendieren. Trotzdem ist der neue Z4 kein weichgespülter Cruiser, sondern ein echter Roadster.

Motoren: Handschalter nur im Basis-Z4

Mit dem neuen Z4 kehrt BMW wieder zum klassischen Stoffverdeck zurück.

Der intern G29 genannte Z4 kommt mit Vier- und Sechszylinder-Motoren auf den Markt. Der Basismotor (18i) leistet 150 PS und entwickelt 250 Newtonmeter Drehmoment, die über ein Sechsgangschaltgetriebe auf die Hinterräder verteilt werden. Darüber rangiert der 2,0 Liter große 30i mit 265 PS und einem Drehmoment von 390 Newtonmetern. Ab dieser Leistungsstufe aufwärts sind alle Motoren an ein achtstufiges Automatikgetriebe gekoppelt. Die vorläufige Topmotorisierung wird der M40i. Hier setzt BMW auf den markentypischen Reihensechszylinder , der im Top-Z4 360 PS entwickelt und 500 Newtonmeter auf die Kurbelwelle stemmt. Später im Modellzyklus könnte als Spitzenmodell der Z4 M mit über 400 PS folgen.

