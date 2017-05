BMW Z4/Z5 (2017): Erste Infos — 16.05.2017 Der nächste Z4 heißt nicht Z5 BMW arbeitet weiter am neuen Roadster. Der Nachfolger des Z4 soll ein echter Sportler werden und entsteht in Zusammenarbeit mit Toyota. Auch ein M-Modell könnte kommen!

Der neue Toyota Supra basiert auf der gleichen Plattform wie der BMW Z4 und wird zeitgleich entwickelt.

Erste Infos zum neuen Toyota Supra

Z4 M mit M4-Motor?



Autoren: Michael Gebhardt, Jan Götze

Der nächste Roadster von BMW wird wieder Z4 heißen, das gab der Nordamerika-Chef der Marke, Ludwig Willisch bekannt. Damit sind die Gerüchte, dass der Sportwagen Z5 heißen wird, vom Tisch. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben den BMW Z4 bereits auf Testfahrt am Polarkreis fotografiert. Anders als der ausgelaufene Z4, der eher luxuriös angehaucht war, wird der neue wieder ein echter Sportwagen. Das Vorbild ist der Z3 . Die Zutaten klingen vielversprechend: wenig Gewicht, Hinterradantrieb und womöglich bis zu 431 PS.Mit dem neuen Z4 wird das erste Kooperationsmodell von BMW und Toyota präsentiert. Toyota ist dabei in erster Linie für die Elektronik und für den Hybrid-Antrieb verantwortlich. Während der Toyota Supra als Coupé an den Start gehen soll, vertraut BMW auf das klassische Stoffverdeck für seinen Roadster.Bei den Motoren setzt BMW auf seine eigenen Aggregate. Als vorläufige Topmotorisierung könnte der 340 PS starke Sechszylinder aus dem M240i zum Einsatz kommen. Womöglich stammen die Achsen des Roadsters vom Sportmodell M3 . Ob der intern G29 genannte Z4 auch als echtes M-Modell kommen wird, ist noch nicht sicher. Ein möglicher BMW Z4 M könnte jedenfalls vom 431 PS starken Motor aus dem M3/ M4 befeuert werden. Präsentiert wird er voraussichtlich noch 2017, bevor er 2018 zu den Händlern rollt. Die Preisliste des Z4 wird bei rund 35.000 Euro starten.