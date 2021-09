: Die CDU bekennt sich zurund Eckpfeiler einer erfolgreichen Wirtschaft. Sie will daher "die Rekordinvestitionen in die Infrastruktur verstetigen". Das Schienennetz will die CDU ausbauen und insbesondere mehr Nachtzüge fahren lassen. "Eine starke Schiene und dersind ein bedeutender Faktor für die Dekarbonisierung des Verkehrs." Um mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern, will die CDU die Trassenpreise und auch relevante Steuern reduzieren.sollen die Verzahnung zwischen individueller Mobilität und dem ÖPNV verbessern, auch Park-and-ride soll ausgeweitet werden. Auch Angebote zum "Pooling" (also Treffpunkte von Fahrgemeinschaften) und Bedarfshalte für ÖPNV soll es vermehrt geben. Die Schwesterpartei CSU setzt sich insbesondere dafür ein, dass es steuerlich eine "" in Höhe von 1000 Euro – vergleichbar der jährlichen Werbekostenpauschale – geben soll. Das 365-Euro-Ticket, das es bisher für Schüler und Azubis in München gibt, soll "weiter ausgerollt werden". Der Bund soll dazu Verkehrsverbünde mit 20 Prozent der Kosten unterstützen. Die, bisher eine starre Regelung, will die CSU dynamisch gestalten. Abhängig vom Benzinpreis soll die Pendlerpauschale steigen oder sinken, und zwar um einen Cent pro zehn Cent an der Zapfsäule, regt die Partei an.: Sie wollen "alle deutschen Großstädte regelmäßig an den Fernverkehr anbinden, die Takte im Regionalverkehr verdichten und den Zugverkehr wieder stärker in die Fläche bringen. Stillgelegte Bahnstrecken wollen wir schnellstmöglich reaktivieren". Bis 2030 sollen die Fahrgastzahlen in der Bahn verdoppelt werden. Es soll Quoten fürgeben. Der Güterverkehr soll durch günstigere Trassenpreise möglichst auf die Schiene verlagert werden.: 2040 soll es nur noch erneuerbare Energien in Deutschland geben. "Wir brauchen mehr Tempo beimfür Elektroautos." Um Strom günstiger zu machen und erneuerbare Energien zu fördern, soll die EEG-Umlage in der bisherigen Form bis 2025 abgeschafft und fortan aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. An Knotenpunkten will die SPDfür nachhaltige urbane Mobilität einrichten, die zum Umsteigen vom Auto ermutigen. Eine "nationale Leitstelle Mobilität" soll diese Entwicklung koordinieren. Bis 2030 soll das "modernste Mobilitätssystem Europas" aufgebaut werden, das jeden Bürger – unbeachtet des Wohnorts – mit einem "wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr" versorgt. Beimwill die SPD einen Europatakt einrichten, Bahnfahren insgesamt günstiger machen. Alle Großstädte sollen an den Fernverkehr angeschlossen werden, neue Tages- und Nachtverbindungen in die Nachbarländer entstehen. Die SPD will die Bahn explizit nicht privatisieren. "Wir werden eineneinführen. Grundsätzlich sollen Beschäftigte bei einer Fünf-Tage-Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt."