Diefindet Schritt für Schritt mehr Nutzer. Nun sorgen einigefür Verunsicherung. Kürzlich brannte ein VW Golf GTE Plug-in-Hybrid in Hessen nach nur wenigen Hundert Kilometer Laufleistung – und in Vorarlberg (Österreich) fing ein Renault Zoe Feuer. Eine Kommune in Franken hat nur wenige Tage später E-Autos aus Tiefgaragen verbannt. Was soll man davon halten?Besorgte Autofahrer stellen sich die Frage: Geht vonDie Experten sind sich einig: Grundsätzlich sind elektrifizierte Fahrzeuge, weil sie den gleichen Sicherheitsstandards genügen. Nur stellen E-Autos und Hybride die Rettungskräfte bei einem Unfall vor neue Herausforderungen, denn es gibt noch wenige Erfahrungen mit verunfallten und in Brand geratenen E-Autos. Das Fazit der bisherigen Erkenntnisse: Autofahrer können sich im E-Auto ebenso sicher fühlen wie in einem Auto mit konventionellem Antrieb. Tests bestätigen das.