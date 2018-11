Trotz starker Tarnung gibt es ganz klare Unterschiede zur 2017 präsentierten Studie . Die auffälligste Änderung: Diedes Urban EV mutiert zum. Um Platz für die hinteren Türen mit Griffen in der C-Säule zu schaffen, werden die hinten angeschlagenen sogenanntendes Concept durch konventionelle Türen ersetzt und gekürzt. Ob es den Urban EV auch als Zweitürer geben wird, ist noch nicht klar. Auch die markantenwerden es voraussichtlich nicht in die Serie schaffen. Immerhin scheinen die freundlichen rundender Studie sehr ähnlich übernommen zu werden. Am Heck gibt es statt der eckigenoffensichtlich runde Leuchten beim Urban EV.

Das Cockpit der Studie: Alle Informationen landen auf dem breiten Panorama-Bildschirm.

Auffällig ist, dass der Erlkönig, stattdessen mitunterwegs ist. Ob dieses Feature serienmäßig angeboten wird, ist noch nicht sicher. Beimundkosten diese Kameras aktuell. Besonders interessant wird derdes Urban EV. Die Studie hat keine Einzelsitze, sondern ähnlich wie bei den Muscle-Cars der 70er-Jahre zwei Sitzbänke. Daswirkt durch seine hölzerne Ausführung sehr edel und könnte so auch in einem alten Rolls-Royce verbaut worden sein. Dasholt uns zurück in die Zukunft, auch die fehlenden Armaturen. Nebenbei spiegelt das Lenkrad die äußere Form des Konzepts wider. Zur Geschwindigkeitsanzeige und für alle sonstigendient ein großer, länglicher, der fast über das gesamte Armaturenbrett verläuft. Zumindest diesesim Panorama-Stil könnten wir in der Serienversion wiedersehen. Genaue Details zumdes Urban EV hat Honda noch nicht veröffentlicht.