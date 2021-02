Neue C-Klasse ab 30. März 2021 bestellbar

Die C-Klasse leuchtet mit dem Modellwechsel immer per LED-Technik.



W 206 wächst für mehr Platz im Innenraum



Die C-Klasse wächst. Sowohl Limousine als auch T-Modell strecken sich jetzt auf rund 4,75 Meter Länge – im Fall der Limousine bedeutet das einen Zuwachs von 6,5 cm. Auch der Radstand wird größer. Die Entwickler spendieren 2,5 cm mehr Platz zwischen den Achsen, sodass sich deren Abstand jetzt auf rund 2,87 Meter summiert. Auch in der Breite gibt es ein Plus zu verzeichnen: Mit 1,82 Metern ist die neue C-Klasse einen Zentimeter breiter als bislang. Die Verlängerung des Radstands und die Verbreiterung der Karosserie sollen den Platzverhältnissen im Innenraum zugutekommen. Das Kofferraumvolumen im Kombi nimmt um 30 Liter zu. Die Abmessungen im Überblick:

Mercedes C-Klasse Limousine (W 206)

● Länge: 4751 mm (+65 mm)

● Breite: 1820 mm (+10 mm)

● Höhe: 1438 mm (-9 mm)

● Radstand: 2865 mm (+25 mm)

● Kofferraumvolumen: 455 l

Mercedes-Modelle im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter

Kein Mercedes-Stern mehr auf der Haube



merklich sportiver. Der vordere Überhang ist knackig kurz, auf der Motorhaube repräsentieren zwei Powerdomes in Blech gestanzte Muskeln, und die den klassischen, aufgesetzten Stern auf der Haube wird es nicht mehr geben. Für den gestreckt-sportlichen Look haben die Designer das Greenhouse nach hinten gezogen und die Chromleiste über dem Nummernschild entfernt. Stattdessen sollen die zweigeteilten Rückleuchten für Wiedererkennungswert sorgen und dem C-Heck optisch mehr Stämmigkeit verleihen. Woran man die Neuauflage sonst noch erkennt, zeigt AUTO BILD im

Formensprache und Proportionen der C-Klasse werden. Der vordere Überhang ist knackig kurz, auf der Motorhaube repräsentieren zwei Powerdomes in Blech gestanzte Muskeln, und die Scheinwerfer sind schmaler ausgeformt. Auch der tief platzierte Grill bekommt eine neue Kontur und trägt mittig stets einen Stern. Muss er auch, denn. Für den gestreckt-sportlichen Look haben die Designer das Greenhouse nach hinten gezogen und die Chromleiste über dem Nummernschild entfernt. Stattdessen sollen diefür Wiedererkennungswert sorgen und dem C-Heck optisch mehr Stämmigkeit verleihen. Woran man die Neuauflage sonst noch erkennt, zeigt AUTO BILD im Vergleich Alt gegen Neu

Innenraum wie in der Mercedes S-Klasse

Das Cockpit-Layout entspricht dem der S-Klasse, nur dass das Zentraldisplay zum Fahrer geneigt ist.

Analoge Instrumente gibt es nicht mehr, dafür einen Bildschirm vorm Lenkrad (10,25 sind Serie; optional 12,3 Zoll). Dieser dient als Kombiinstrument – mitsamt den bekannten Anzeigeoptionen. Für die Bedienung von Infotainment und Klimafunktionen gibt es ein hochkant stehendes Riesendisplay, das sich praktisch nahtlos aus der Mittelkonsole emporhebt. Anders als bei der S-Klasse ist dieses Zentraldisplay (Serie 9,5 Zoll, optional 11,9 Zoll) aber um sechs Grad zum Fahrersitz geneigt. Das verleiht der C-Klasse ein sportlicheres Raumgefühl. Passend dazu ist der Armaturenträger schlanker gestaltet als bisher. Ein Highlight der neuen C-Klasse ist eindeutig der Innenraum. Die Cockpit-Architektur ist derart neu, dass sie den Widescreen der E-Klasse einfach überspringt und direkt zum Layout der neuen S-Klasse übergeht. Das heißt:, dafür einen Bildschirm vorm Lenkrad (10,25 sind Serie; optional 12,3 Zoll). Dieser dient als Kombiinstrument – mitsamt den bekannten Anzeigeoptionen., das sich praktisch nahtlos aus der Mittelkonsole emporhebt. Anders als bei der S-Klasse ist dieses Zentraldisplay (Serie 9,5 Zoll, optional 11,9 Zoll) aber um sechs Grad zum Fahrersitz geneigt. Das verleiht der C-Klasse ein sportlicheres Raumgefühl. Passend dazu ist der Armaturenträger schlanker gestaltet als bisher.

Alles wirkt leichter und moderner in der neuen C-Klasse. Aber auch ein Blick nach rechts und links lohnt sich: Die Armauflagen stehen nach vorne hin frei wie Sprungbretter im Freibad und können so als Zuziehhilfe dienen. Es mag übertrieben klingen, aber sie tragen viel zum luftigen Raumgefühl auf den vorderen Sitzen bei. Die Zahlen bestätigen diesen Eindruck: Mercedes gibt für die vorderen Plätze 26 mm mehr Schulterfreiheit an. Hinten können sich auch Großgewachsene entspannt auf Reisen begeben, denn hier weist das Datenblatt bis 35 Millimeter mehr Kniefreiheit aus – passt wunderbar.



Technik-Feuerwerk für die C-Klasse W 206



Sprachbefehle erlernen, den Zugriff aufs Smarthome ermöglichen und Augmented-Reality-Inhalte in den Zentralmonitor spiegeln. Neue Infotainment-Funktionen kommen per Over-the-air-Update ins Fahrzeug. Optional gibt es darüber hinaus ein Analog zur neuen S-Klasse wartet auch die C-Klasse mit einem wahren Technik-Feuerwerk auf. Das zentrale MBUX -Display haben wir bereits kennengelernt. Die Funktionen des Infotainments allerdings noch nicht – sie entsprechen in weiten Teilen denen der S-Klasse ( hier geht's zum Connectivity-Check ). So kann die neue C-Klasse neben den Standardfunktionen, denermöglichen undNeue Infotainment-Funktionen kommen perins Fahrzeug. Optional gibt es darüber hinaus ein Head-up-Display (9x3 Zoll).

Die Anmeldung im MBUX-System erfolgt über einen Fingerabdrucksensor – so simpel wie beim Smartphone.



Der Regeltempomat "Distronic" leitet jetzt bis 100 km/h (vorher 60 km/h) eine Bremsung ein. Für den Lenkassistenten verspricht Mercedes eine verbesserte Spurerkennung mithilfe der 360-Grad-Kamera. Die Verkehrszeichenerkennung liest auch Einschränkungen oder Ergänzungen – zum Beispiel, ob ein Tempolimit nur "bei Nässe" gilt. Zudem gibt es eine Stoppschild- und eine Rote-Ampel-Erkennung.

optionale Hinterachslenkung den Wendekreis der neuen C-Klasse auf 10,64 Meter (minus 43 cm), und die Lenkübersetzung ist direkter ausgelegt als bislang. Passend dazu spendieren die Ingenieure eine neue Vierlenkerachse vorne und legen das Fahrwerk grundsätzlich dynamischer aus. Auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt es adaptive Dämpfer und ein Sportfahrwerk. Einen ersten Eindruck konnte sich AUTO BILD bei der Neben der modernisierten und erweiterten Software hat sich Mercedes auch um die Hardware in der C-Klasse gekümmert: So verkleinert dieden Wendekreis der neuen C-Klasse auf 10,64 Meter (minus 43 cm), und die Lenkübersetzung ist direkter ausgelegt als bislang. Passend dazu spendieren die Ingenieure eine neue Vierlenkerachse vorne und legen das Fahrwerk grundsätzlich dynamischer aus.. Einen ersten Eindruck konnte sich AUTO BILD bei der ersten Mitfahrt im Prototyp verschaffen!

C-Klasse nur noch mit vier Zylindern und Automatik



Die große Revolution findet in der C-Klasse im Motorraum statt: Hier arbeiten in Zukunft nur noch Vierzylinder-Motoren. Alle Motorisierungen kombinieren ein 48-V-Bordnetz mit einem integrierten Starter Generator (ISG), der seine Kraft direkt auf die Kurbelwelle gibt. So ausgerüstet kann die C-Klasse segeln, beim Sprint gibt's einen Boost von 15 kW und 200 Nm Drehmoment, und beim Bremsen wird automatisch rekuperiert. Immer an Bord ist auch das Automatikgetriebe 9G-Tronic. Als Handschalter gibt es die C-Klasse nicht mehr.

Diesel bekommt eine neue Kurbelwelle, wodurch der Hubraum von 1950 ccm auf 1992 ccm steigt. Zwei wassergekühlte Turbolader mit variabler Turbinengeometrie machen dem Selbstzünder Druck, der sich in drei Leistungsstufen niederschlägt: 163 PS (C 200 d), 200 PS (C 220 d) und 265 PS (C 300 d) leisten die Dieselversionen der C-Klasse. Für den C 220 d bietet Mercedes auf Wunsch Der OM 654 M genanntebekommt eine neue Kurbelwelle, wodurch der Hubraum von 1950 ccm auf 1992 ccm steigt. Zwei wassergekühlte Turbolader mit variabler Turbinengeometrie machen dem Selbstzünder Druck, der sich in drei Leistungsstufen niederschlägt:undleisten die Dieselversionen der C-Klasse. Für den C 220 d bietet Mercedes auf Wunsch Allrad an.

Die Felgen der neuen C-Klassen haben Durchmesser von 17 bis 19 Zoll.



Bei den Benzinern stehen zwei Vierzylinder mit 1,5 bzw. 2,0 Liter Hubraum zur Wahl. Die Leistungsspanne reicht von 170 PS im C 180 über 204 PS im C 200 bis hin zu 258 PS im C 300. Die beiden letztgenannten Motorisierungen gibt es auch mit Allradantrieb.

Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang geben. Mit 95 kW (129 PS) rein elektrischer Antriebsleistung soll die C-Klasse dann 100 Kilometer WLTP-Reichweite schaffen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h kann der elektrische Antrieb genutzt werden. Der 25,4-kWh-Akku kann per Gleichstrom geladen werden und soll mit einem 55-kW-DC-Lader rund 30 min für eine vollständige Ladung brauchen. Als Verbrenner ist der 204 PS starke M 254-Benziner verbaut, was eine Systemleistung von 313 PS und ein Systemdrehmoment von 550 Nm ergibt. Neben den klassischen Verbrennern wird es den W 206 auch mit einemgeben. Mit 95 kW (129 PS) rein elektrischer Antriebsleistung soll die C-Klasse dann 100 Kilometer WLTP-Reichweite schaffen. Bis zu einer Geschwindigkeit von 140 km/h kann der elektrische Antrieb genutzt werden. Der 25,4-kWh-Akku kann per Gleichstrom geladen werden und soll mit einem 55-kW-DC-Lader rund 30 min für eine vollständige Ladung brauchen. Als Verbrenner ist der 204 PS starke M 254-Benziner verbaut, was eine Systemleistung von 313 PS und ein Systemdrehmoment von 550 Nm ergibt.

Als Gebrauchtwagen ist die C-Klasse in der Regel solide