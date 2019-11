E

ine deutlich höhere Kaufprämie für Elektroautos und mehr Ladestationen – das sind die Kernergebnisse des "Autogipfels" vom 4. November 2019. Laut Kabinettsbeschluss soll die Kaufprämie noch im November 2019 verlängert werden. So wollen Politik und Autoindustrie die Autokäufer motivieren, sich auch mit dem Thema Elektroauto zu beschäftigen. Die Zuschüsse sollen deutlich erhöht werden: So soll die Kaufprämie für rein elektrische Autos zum Listenpreis vonvon. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro soll der Zuschuss künftig beiliegen. Auch für Plug-in-Hybridmodelle klettern die Prämien.Die preisliche Obergrenze für förderfähige FahrzeugeAuf Anfrage konnte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums noch kein Datum nennen. Doch der Beschluss solle "so schnell wie möglich" umgesetzt werden, sagte die Sprecherin gegenüber AUTO BILD. Wer jetzt also unmittelbar plant, sich ein förderfähiges E- oder Hybridauto anzuschaffen, der sollte warten.Ob Ihr Wunschfahrzeug nach den aktuellen Bedingungen förderfähig ist, erfahren Sie in der offiziellen(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).