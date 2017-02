SUVs im Dauertest — 01.02.2017 Welches SUV ist die Nummer eins? Im Dauertest untersuchen wir die Zuverlässigkeit eines Autos über 100.000 Kilometer. Hier werfen wir einen Blick auf die SUVs und zeigen, wie Audi Q3, Mazda CX-5, Mini Countryman und Co abgeschnitten haben.

Dauertest-Wertung: So werden die Fehlerpunkte vergeben Zuverlässigkeit Liegenbleiber 15 Fehlerpunkte Motor-/Getriebeschaden 15 Fehlerpunkte Defekte Antriebs-/Funktionsteile 5 Fehlerpunkte Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 3 Fehlerpunkte Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 5 Fehlerpunkte Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 2 Fehlerpunkte Defekte Kleinteile (Lampen etc) 1 Fehlerpunkt Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0-5 Fehlerpunkte Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0-5 Fehlerpunkte Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0-5 Fehlerpunkte Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0-5 Fehlerpunkte Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0-5 Fehlerpunkte Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0-5 Fehlerpunkte Alltagswertung/Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0-10 Fehlerpunkte 0 Punkte 1+; 1–4 Punkte 1; 5–8 Punkte 1-; 9–12 Punkte 2+; 13–16 Punkte 2; 17–20 Punkte 2-; 21–24 Punkte 3+; 25–28 Punkte 3; 29–32 Punkte 3-; 33–36 Punkte 4+; 37–40 Punkte 4; 41–44 Punkte 4-; 45–48 Punkte 5+; 49–52 Punkte 5; 53–56 Punkte 5-; ab 57 Punkte 6.

ie sorgfältig sind unsere Autos konstruiert und verarbeitet? Wie zuverlässig sind sie im Alltag? Mit dem AUTO BILD- Dauertest gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Dabei legen unsere Testautos in etwa eineinhalb bis zwei Jahren mindestens 100.000 Kilometer zurück. Danach ziehen wir Bilanz: Wie viele Pannen hatte das Fahrzeug, wie oft musste es außerplanmäßig in die Werkstatt , welche Teile sind kaputtgegangen und welche Erfahrungen – ob positiv oder negativ – haben die Testfahrer im Einsatz mit den Autos gemacht. Außerdem wird jedes Auto zum Abschluss des Tests fast vollständig demontiert, damit auch Einzelteile auf Spuren von Verschleiß und Rost untersucht werden können. Seit 2014 fließt auch der technische Zustand der Testautos bei der Abschlussuntersuchung in die Bewertung mit ein. Die detaillierten Kriterien finden Sie in der unten stehenden Tabelle.Mehr als 130 Autos hat AUTO BILD in den vergangenen 15 Jahren so getestet. Hier haben wir ausgewertet, wie die Klasse der gefragten SUVs dabei abgeschnitten hat. Unsere Übersicht zeigt die Ergebnisse aller SUVs, die seit 2001 einen Dauertest absolviert haben – sortiert nach Anzahl der Fehlerpunkte, vom schlechtesten zum besten Ergebnis. Im ersten Teil der Galerie zeigen wir die SUVs, die nach dem neuen Testschema bewertet wurden. Im Anschluss folgen die nach dem alten Schema beurteilten Autos.Unter den Testfahrzeugen finden sich beliebte Modelle wie der Audi Q3 Ford Kuga und Mazda CX-5 . Aber keiner dieser "Klassiker" hat es an die Spitze unseres Rankings geschafft. Etwas überraschend: Den ersten Platz teilen sich ein Koreaner und ein Schwede. Um welche Modelle es sich handelt, erfahren Sie in der Bildergalerie.