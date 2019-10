Bis zu 46 Kilometer soll der A8 als PHEV reinelektrisch fahren können.

Audi kündigt den A8 L 60 TFSI e quattro für dasan. Damit sollte das Modell bisstehen. Vorerst wird es nur die Langversion geben, kurz nach Marktstart soll aber auch der A8 mit normalem Radstand elektrifiziert sein. Dabei soll es möglich sein, den A8 in den meisten Alltagssituationen rein elektrisch zu fahren. Derlässt sichden "" im unteren der beiden MMI Displays. Je nach Belieben hat der Fahrer also Einfluss auf das Zusammenspiel von Verbrenner und E-Maschine.sind verfügbar:. Im EV Modus ist der A8 im Grunde ein reines E-Auto . Der Verbrenner wird hier erst aktiv, wenn der Fahrer einen virtuellen Druckpunkt im Gaspedal überscheitet.ist im Plug-in-A8 aber die. Hier führt eine "" mit Start der Zielführung im Navi dazu, die. Die Batterieladung wird, laut Audi, intelligent und möglichst optimal auf die Wegstrecke aufgeteilt. Das System nutztwie Tempolimits, Straßenarten, Steigungen und Gefälle, um so möglichst vorausschauend unterwegs zu sein.