Wer hier den VW e-Up vermisst, muss tapfer sein: Für den einst erfolgreichen Elektro-Kleinstwagen gab es zwischenzeitlich einen monatelangen Bestellstopp, nun ist er bis auf Weiteres ausverkauft. 2023 sollen nach VW-Angaben in einigen europäischen Märkten wieder Bestellungen möglich sein. Ob Deutschland dabei sein wird, ist noch nicht entschieden. Zuletzt kostete der VW e-Up in der Ausstattungsvariante "Style Plus" hierzulande 26.895 Euro – vor Abzug der Umweltprämie.