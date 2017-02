Elektroautos und ihre Reichweite - UPDATE — 02.02.2017 Wie weit reicht der Saft im E-Auto? Der elektrische Reichweitenkönig stammt aus den USA. Hier kommen die aktuellen Elektro- und Hybridautos, sortiert nach der Reichweite mit einer Stromladung.

Bis zu 250 Kilometer schaft der Nissan Leaf mit einer Ladung. An Schnellladestationen soll die Batterie in 30 Minuten bis zu 80 Prozent Ladestand erreichen.

"Leise", "kraftvoll" und "umweltfreundlich", das sind die typischen Assoziationen, wenn es um Stromer geht. Doch bei aller Begeisterung für die modernen Elektroantriebe: Viele potenzielle Kunden befürchten – vor allem bei reinen Stromern – eine eingeschränkte Nutzbarkeit aufgrund einer zu geringen Reichweite. Gibt es weiterhin Grund für Reichweitenangst? Schließlich fahren viele Autofahrer täglich nur etwa 40 Kilometer mit dem Privatwagen. Diese Distanz schaffen mittlerweile schon einige Hybridautos rein elektrisch. Doch das private Auto soll schließlich auch für den spontanen Ausflug am Wochenende taugen. Und dabei am besten ohne längere Zwischenstopps zum Nachladen auskommen.Hier haben Hybridautos einen klaren Vorteil, da sie für die lange Distanz ohne Umstände auf einen Verbrennungsmotor zurückgreifen können. Reine E-Autos sollen in Zukunft die gleiche Unabhängigkeit bieten. Doch auch die aktuellen Modelle liefern zum Teil beeindruckende Reichweiten. Und dank besserer Ladetechnologien verkürzt sich die Zeit beim Aufladen.