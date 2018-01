Mini E (2019): Elektroauto, Erlkönig, Vorschau — 24.01.2018 Mini setzt den Dreitürer unter Strom Mini zeigte mit dem "Mini Electric Concept" auf der IAA 2017 eine seriennahe E-Studie. Jetzt sind erste Erlkönigbilder der Serie aufgetaucht. AUTO BILD hat erste Infos!

Die Rückleuchten zeigen, dass für den Muletto-Erlkönig der aktuelle Mini herhalten musste.

Studie gibt Ausblick auf Design und Technik



Video: Mini E-Concept (2019) Mini unter Strom Zur Videoseite

Designelemente, die das Elektro-Thema unterstreichen



Ganz Brite: Die Rückleuchten bilden einen "Union Jack".

Technische Details der Serienversion

Aus der Vogelperspektive fällt der Farbverlauf auf dem Dach besonders gut auf.

Autor: Andreas Huber

2019 will Mini ein neues E-Auto auf den Markt bringen. Jetzt sind die ersten Erlkönigbilder vom Mini E aufgetaucht: Zwar handelt es sich beim gesichteten Fahrzeug noch um ein Muletto, also einen reinen Technologieträger mit schon bekanntem Blechkleid. Trotzdem sind Front-, Seiten und Heckpartie mit Tarnfolie überzogen. Auffällig sind der geschlossene Kühlergrill und der fehlende Auspuff , die den Mini unweigerlich als reines E-Auto enttarnen. Außerdem ist dank der Rückleuchten auch zu erkennen, dass Mini für die Testfahrten auf das erst kürzlich vorgestellte Facelift des Dreitürers zurückgreift. Die Basis für den Antrieb stellt der BMW i3 zur Verfügung.Bereits mit dem "Mini Electric Concept " gab Mini auf der IAA 2017 in Frankfurt einen Ausblick darauf, wie ein kommendes E-Fahrzeug der Marke aussehen könnte. Das seriennahe Konzept ist das zweite vollelektrische Modell der Marke. Erste Schritte in diese Richtung unternahm Mini schon im Jahr 2008 mit dem Mini E. Der E-Mini war das erste elektrische Fahrzeug der gesamten BMW-Gruppe und ein Wegbereiter für aktuelle BMW i-Modelle. Das neue Konzept basiert auf dem aktuellen Mini-Dreitürer. Optisch ist die Verwandtschaft sofort erkennbar. Die grundlegende Linienführung ist mit dem herkömmlichen Modell nahezu identisch.Der hexagonale Kühlergrill wird durch eine Blende mit Mini E-Logo ersetzt, die vorderen Lufteinlässe fehlen, dafür erhält die Stoßstange eine Art Splitter. Die Scheinwerfer sind deutlich als Mini-Scheinwerfer zu erkennen, bekommen aber eine futuristische LED-Leuchtgrafik. An der Seite fallen als Erstes die zum Teil 3D-gedruckten, dunklen 19-Zoll-Felgen auf. Auch die Außenspiegel haben beim Konzept wenig mit der Serie gemeinsam. Sie sind in "Striking Yellow", der Kontrastfarbe bei Mini für E-Autos, gehalten und rechteckig in ihrer Form. Das Heck zeigt LED-gepunktete Leuchten im "Union Jack"-Stil. Auch hier finden sich 3D-gedruckte Elemente im unteren Teil der Stoßstange. Die Farbe des Strom-Minis ist besonders. Der Kleine ist primär in Silber lackiert, zeigt aber immer wieder gelbe Details. Das Dach erhält einen Farbverlauf von weiß auf gelb.Zu den technischen Details halten sich die Briten noch bedeckt. Der Blick auf das Datenblatt verrät aber: Hier hatte Konzernmutter BMW ihre Finger im Spiel. Bekannt ist, dass das Konzept etwas mehr Leistung (130 kW/177 PS), dafür aber die gleiche Endgeschwindigkeit (150 km/h) und Reichweite (300 km) hat wie ein aktueller BMW i3. Das überrascht nicht, immerhin ist selbst der i3 mit seinen umgerechnet 170 PS für den Stadteinsatz mehr als ausreichend motorisiert, eine Neuentwicklung liegt daher eher fern. Außerdem greift Mini anscheinend auf die bisherigen Batterien (94 Ah) des BMW i3 zurück. Fraglich ist nur, ob der elektrische Mini den BMW-Antrieb als Front- oder Hinterradantrieb nutzt. Da es sich um einen Mini handelt, darf spekuliert werden, dass das Serienfahrzeug preislich etwas unterhalb des BMW i3 angesiedelt sein wird.