Polestar 1 (2017): Vorstellung — 17.10.2017 Der Volvo ohne Volvo-Logo Volvos Haustuner Polestar will sich künftig nur noch auf Elektroautos konzentrieren. Das erste Modell heißt Polestar 1 und ist ein 600 PS starkes Coupé – mit Range Extender.



Das Heck des Polestar 1 wirkt besonders breit und bullig. Die Leuchtenanordnung ist vom Volvo S90 bekannt.

Der Innenraum des Polestar 1 entstammt den aktuellen Volvo-Modellen. Ob das Cockpit so übernommen wird, bleibt abzuwarten.

Das Coupé ist ein Elektro-Hybrid mit einem klassischen Verbrennungsmotor als Range Extender.

Autor: Jan Götze

Was AMG für Mercedes ist, ist Polestar für Volvo . So war es zumindest bislang, denn ab sofort ist Polestar eine komplett eigenständige Marke. Unter der Leitung von Thomas Ingenlath (bisher Chefdesigner bei Volvo) soll Polestar in den kommenden Jahren zu einer reinen Elektromarke umgestrickt werden, dabei soll die gewohnte Performance aber nicht auf der Strecke bleiben. Dass die Marke es ernst meint, verdeutlicht das erste Modell Polestar 1, das auf der Volvo-Plattform SPA aufbaut. Noch handelt es sich bei dem weißen Coupé um eine Studie , 2019 soll das Erstlingswerk allerdings sehr ähnlich bei den Händlern stehen. Das Design ist direkt als Volvo zu erkennen, allerdings wird kein einziges Polestar-Fahrzeug das Volvo-Logo tragen. Stattdessen klebt auf Front und Heck das Polestar-Emblem.Optisch ist der Polestar 1 wirklich gelungen. Das Coupé wirkt modern und sportlich, ohne viel Schnickschnack. Die Leuchten scheinen vom Volvo V90 S90 entliehen, der schwarze Kühlergrill mit den senkrechten Streben wirkt aggressiv. Ansonsten gibt es an der Front des "1" keine Schnörkel. Im Profil wirkt das Coupé klassisch, die hinteren Radhäuser sind stark ausgestellt. Der Polestar 1 könnte auch glatt als Neuinterpretation des Volvo C70 durchgehen. Das Heck wirkt dafür wieder sehr modern und extrem bullig. Die Leuchtenanordnung kennen wir bereits von der Limousine S90. Die vier Endrohre, die entfernt an Mercedes erinnern, sorgen nicht nur für einen sportlichen Look, sondern auch für Verwirrung – denn als vollelektrisches Coupé bräuchte der Polestar 1 natürlich gar keinen Auspuff. Die Auflösung liefert Polestar selbst: Der Polestar 1 werde von einem Verbrennungsmotor als Range Extender unterstützt, erläutert der Hersteller. Das macht den Wagen streng genommen zu einem Hybridfahrzeug, vergleichbar mit dem BMW i3 Range Extender.Den Anfang macht 2019 der Polestar 1 mit 600 PS und 1000 Nm. Später folgen der Polestar 2, ein Konkurrenzmodell zum Tesla Model 3 , und mit dem Polestar 3 ein BEV-SUV. Preise für den 2+2-sitzigen Polestar 1 nennt die junge Marke noch nicht, Vorbestellungen werden trotzdem ab sofort entgegengenommen.Bisher gibt es kaum Informationen zum Interieur des Polestar 1. Auf den ersten Fotos ist zu erkennen, dass das Cockpit im Wesentlichen dem der aktuellen Volvo-Modelle entspricht, inklusive des senkrecht angeordneten Touchscreens und des leicht eckig gestalteten Pralltopfs – allerdings auch hier ohne Volvo-Logo. Die Zierleisten wirken besonders futuristisch und sehen aus wie grobmaschiges Carbon . Polestar beschreibt das erste Modell als ein 2+2-Coupé.Da es sich beim Polestar 1 zu diesem Zeitpunkt noch um eine Studie handelt, gibt es noch nicht viele Informationen zur Ausstattung. Schon verraten hat Polestar: Das Coupé soll das erste Auto mit dem neuentwickelten Öhlins-Fahrwerk (CESi) sein. Zusätzlich sollen große Teile der Karosserie aus Carbon bestehen, sodass die Steifigkeit erhöht und gleichzeitig das Gewicht gesenkt wird. Torque Vectoring soll dank doppelter elektrischer Hinterachse ebenfalls möglich sein. Das Vertriebskonzept von Polestar ist besonders interessant: So soll es nicht mehr möglich sein, die Fahrzeuge zu kaufen, sondern nur noch für zwei oder drei Jahre zu mieten. Diese Langzeitmiete soll ohne Anzahlung auskommen, dafür aber sämtliche Neben- und Unterhaltskosten enthalten. Kunden haben ebenfalls die Möglichkeit, andere Volvo- und Polestar-Modelle ohne Mehrkosten zu leihen. Der komplette Bestellprozess geschieht online, zusätzlich wollen die Schweden allerdings sogenannte "Polestar Spaces" einrichten, in denen sich interessierte Kunden die Fahrzeuge ansehen können. Diese Showrooms sind eigenständig und sollen nicht in bestehende Volvo-Händler integriert werden.Polestar spricht beim "1" von einem Elektro-Coupé, das von einem Verbrennungsmotor (als Range Extender) unterstützt wird. Die maximale rein elektrische Reichweite gibt Polestar mit 150 Kilometern an. Die Leistungswerte sollen bei beeindruckenden 600 PS und 1000 Nm liegen, zu Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit verrät Polestar aktuell noch nichts. Gebaut wird der Polestar 1 in einer komplett neuen Fabrik im chinesischen Chengdu.