Elektroautos in Deutschland: Übersicht — 11.11.2017 Diese E-Autos sind auf dem Markt Die Deutschen können unter rund 60 Elektroautos und Hybriden auswählen. Hier ein Überblick über Modelle und Preise. Neu: Lieferprobleme beim Elektro-Hyundai.

Vom eigenen Erfolg überrascht? Hyundai plante mit nur 600 Interessenten für die Elektroversion des Ioniq.

Eine Vielzahl von Stromern ist auf dem deutschen Markt schon erhältlich oder kommt in Kürze. Nach jahrelangem Nischendasein werden hierzulande immer mehr E-Autos zugelassen. Das führt neuerdings zu Engpässen. Wie AUTO BILD erfuhr, ist der Hyundai Ioniq Elektro vorerst nicht lieferbar, die Wartezeit beträgt zwölf bis 16 Monate! Grund ist offenbar die überraschend große Nachfrage. Gegenüber AUTO BILD sagte ein Sprecher von Hyundai Deutschland, man habe im Vorfeld für ein Verkaufsjahr rund 500 bis 600 Bestellungen des Ioniq Electric prognostiziert. Die tatsächliche Bestellmenge sei aber deutlich größer. Für 2017 gehe man nun von mehr als 2500 Bestellungen aus. Die Fehlkalkulation sei mangelnden Erfahrungswerten beim Verkauf von Modellen mit alternativen Antrieben geschuldet.Kunden, die länger als vier Monate warten müssen, biete Hyundai jedoch an, für nur 149 Euro im Monat einen Ioniq Hybrid zu leasen. Treffe der Elektro ein, könne man den Hybrid ohne weitere Zahlung zurückgeben. Doch so einfach scheint es nicht zu sein. Bei einer Stichprobe konnte ein Hyundai-Händler allerdings das versprochene Leasing nicht anbieten. Der Händler erklärte, sich für jeden Elektro-Verkauf einen schwerer verkäuflichen Hybriden auf den Hof zu stellen, sei "wirtschaftlich einfach nicht machbar".Beim lange erwarteten neuen Opel Ampera-e gibt es ähnliche Probleme: Man kann ihn in Deutschland nicht kaufen, sondern nur leasen – und zwar zum saftigen Preis von 600 Euro pro Monat bei 10.000 Kilometern Jahreslaufleistung. Das bestätigte auf AUTO BILD-Nachfrage ein Ampera-e-Händler. Auch nach Ende des dreijährigen Leasingvertrages ist ein Kauf nicht möglich, das Auto geht zurück an Opel. AUTO BILD-Redakteur Matthias Moetsch: "Der Grund für die fehlenden Importe und die üppigen Leasingraten dürfte ziemlich einfach sein: Opel kann sich den Verkauf des Ampera-e schlicht nicht leisten." Carlos Tavares, Chef von Opels Mutterkonzern PSA, bezeichnete den Ampera-e auf der IAA gegenüber AUTO BILD als "Verlustbringer".Aktuell sind in Deutschland rund 60 Modelle als Elektroauto oder Hybrid auf dem Markt, seit Anfang Oktober 2017 ist auch das Einführungs-Sondermodell Nissan Leaf 2.Zero Edition bestellbar. Trotz aller Vielfalt bleiben die Öko-Mobile aber eine Randerscheinung. Ob BMW i3, VW e-Golf oder Hyundai ix35 Fuel Cell: Noch fehlt die Riesennachfrage für diese Autos, die Deutschen kaufen lieber konventionelle Verbrenner. Das E-Kennzeichen soll helfen, das zu ändern, denn mit ihm dürfen die Kommunen Wagen mit dem E hinten im Nummernschild Privilegien einräumen. Das reicht vom kostenlosen Parken bis zur Benutzung der Busspur. Und es gilt sowohl für reine E-Mobile als auch für Stromer mit Range-Extender , Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Brennstoffzelle.Um in den Genuss dieser Vorteile – und zum Fahrvergnügen mit gutem Gewissen – zu kommen, ist es nicht nötig, einen Neuwagen zu kaufen. Auch Gebrauchtwagen können ein E-Kennzeichen bekommen. So kommt der nicht mehr beim Händler erhältliche Tesla Roadster oder ein Fisker Karma ebenfalls für das besondere Nummernschild und die damit verbundenen Rechte in Frage. Das Gleiche gilt für Kleinstwagen wie dem witzigen Renault Twizy bis hin zur Luxuskarosse vom Schlag eines Mercedes S500 Hybrid.