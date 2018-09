Vorstellung

Der EQC wird voraussichtlich im Frühsommer 2019 auf den Markt kommen. AUTO BILD schätzt den Einstiegspreis auf 70.000 Euro. Mit dem Mercedes EQC beginnt bei Daimler ein neues Kapitel. Das Elektro-SUV ist das erste Produkt der Marke "EQ": Die beiden Buchstaben stehen für "Electric Intelligence" und sollen laut Hersteller "die Markenwerte Emotion und Intelligenz" zusammenführen. Bis 2022 will Mercedes zehn elektrische Modelle am Start haben.

Design

Der schwarz eingefasste Grill ist das Gesicht der neuen Mercedes-Marke EQ. Produktion ab 2019 in Bremen geben. Der EQC wird als rein elektrisches Fahrzeug in die laufende Serienfertigung integriert. Um den EQC vom GLC abzugrenzen, positioniert Mercedes das E-SUV mit seiner gestreckten Dachlinie und der Scheibengrafik mit einer tief positionierten Bordkante zwischen den Kategorien



Optisch ähnelt der Mercedes EQC seinem Plattformbruder GLC. Damit fährt der EQC auf einer Verbrenner-Plattform – eine eigenständige Basis für Elektrofahrzeuge ist bei Mercedes noch in der Entwicklung. Dadurch hat der EQC einen – für E-Autos recht unnötigen – großen Vorderwagen. Andererseits können Kunden von den Ähnlichkeiten zwischen EQC und GLC profitieren. So dürfte es keine Engpässe bei der Produktion ab 2019 in Bremen geben. Der EQC wird als rein elektrisches Fahrzeug in die laufende Serienfertigung integriert. Um den EQC vom GLC abzugrenzen, positioniert Mercedes das E-SUV mit seiner gestreckten Dachlinie und der Scheibengrafik mit einer tief positionierten Bordkante zwischen den Kategorien SUV und SUV-Coupé

Front ist die große Black-Panel-Fläche, die die Auffällig an der, die die Scheinwerfer und den Grill umschließt. Den oberen Abschluss des Black Panels bildet ein Lichtleiter als optische Verbindung zwischen den Tagfahrlichtern. Die Innenverkleidung der serienmäßigen LED-Scheinwerfer ist schwarz.

Innenraum

Wer beim Einstieg in den EQC futuristischen Hightech erwartet, der wird enttäuscht. Mercedes will bei seinem ersten Elektro-SUV nicht die Kunden erschrecken und setzt daher auf bekanntes und bewährtes Design. Und streng genommen ist das MBUX schon jede Menge Hightech. Allerdings nichts, vor dem man sich fürchten sollte, denn beim ersten Check von AUTO BILD hat sich das neue Infotainmentsystem bestens bewährt. Im EQC verfügt das MBUX zusätzlich über Anzeigen für Reichweite, Ladezustand und Energiefluss. Zur weiteren optischen Unterscheidung setzt Mercedes im EQC nicht auf die runden Luftausströmer wie im GLC, stattdessen kommen senkrechte und waagerechte Lüftungslamellen in Roségold zum Einsatz. Die Klimabedienelemente sind leicht zum Fahrer geneigt. Dadurch sitzen die MBUX-Displays nicht vorne auf dem Armaturenträger, sondern sind zur Mitte leicht nach hinten versetzt. In Kombination mit der sich zur Mittelarmablage verjüngenden Mittelkonsole entsteht so ein besseres Raumgefühl als beim GLC. Das passt zu einem Elektroauto, was in der Regel immer mit mehr Platz punktet, als ein Verbrenner.

Antrieb und Batterie

Das Antriebssystem ist neu und kommt mit je einem elektrischen Antriebsstrang (eATS) an Vorder- und Hinterachse – damit profitiert der EQC von den Fahreigenschaften eines Allradantriebs. Die Gesamtleistung liegt bei 300 kW (408 PS), das maximale Drehmoment beider E-Maschinen beträgt 765 Nm. Und wie ein verbrauchsoptimierter moderner Allradantrieb ist auch der E-Antrieb auf Effizienz getrimmt. Die vordere E-Maschine übernimmt den schwachen bis mittleren Lastbereich, die hintere bestimmt die Dynamik. Die Lithium-Ionen-Batterie im Fahrzeugboden hat eine Kapazität von 80 kWh und ein Gesamtgewicht von 650 kg. Um das für (batteriebedingt) schwere Elektroautos typische Poltern im Innenraum zu mindern, hat Mercedes die Antriebsstränge über Gummilager an Hilfsrahmen und Karosserie entkoppelt.

Der Fahrer des Mercedes EQC kann aus fünf Fahrprogrammen wählen: Comfort, Eco, Max Range, Sport und Individual. Darüber hinaus lässt sich über Schaltwippen hinterm Lenkrad die Rekuperationsleistung beeinflussen.



ECO-Assistent für sparsames Fahren

Der "ECO-Assistent" soll beim sparsamen Fahren helfen. Wie bei vielen anderen E-Autos bekommt der Fahrer Hinweise – etwa wenn er den Fuß vom Gaspedal nehmen kann, um das Auto "segeln" oder vor einem Tempolimit gezielt rekuperieren zu lassen. Dafür werden Navigationsdaten, Verkehrszeichenerkennung und Informationen der Sicherheitsassistenten (Radar und Stereokamera) genutzt.

Reichweite und Laden

Der Mercedes EQC soll mit einer Akkuladung 450 Kilometer schaffen. Die Reichweite laut NEFZ liegt bei 450 Kilometern. Der EQC verfügt serienmäßig über einen wassergekühlten On-Board-Lader (OBL) mit einer Leistung von 7,4 kW und ist damit für das Wechselstrom-Laden (AC-Laden) zu Hause und an öffentlichen Ladestationen vorbereitet. An einer Mercedes-Wallbox soll der Akku bis zu drei Mal schneller geladen sein als an einer Haushaltssteckdose. Noch schneller könnte der EQC serienmäßig über eine Ladestation mit Gleichstrom auftanken, zum Beispiel an einem CCS (Combined Charging Systems) mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kW. Die Ladezeit von zehn auf 80 Prozent Restkapazität (SoC) beträgt dann laut Mercedes etwa 40 Minuten.

Via MBUX oder per "Mercedes me Charge"-App lassen sich mit dem Navigationssystem Ladestationen finden, die mit einer integrierten Bezahlfunktion ausgestattet sind. "Mercedes me Charge" ermöglicht auch den Zugang zu den Schnellladestationen des paneuropäischen Schnellladenetzes von Ionity. Entlang der Hauptverkehrsachsen in Europa wird Ionity bis 2020 insgesamt rund 400 Schnellladestationen errichten und betreiben. Das Gemeinschaftsunternehmen von BMW, Daimler, Ford und Volkswagen (mit Audi und Porsche) wurde im November 2017 gegründet.

Nach Angaben von Mercedes wird die Batterie in Deutschland bei der hundertprozentigen Daimler-Tochter "Deutsche Accumotive" in Kamenz/Sachsen gefertigt.

Fahrbericht

Von 0 auf Tempo 100 geht es in 5,1 Sekunden. AUTO BILD konnte für einen ersten Fahreindruck auf dem Beifahrersitz eines noch getarnten Vorserienmodells Platz nehmen. Der Mann am Steuer heißt Michael Kelz, ist seit vier Jahren Baureihenleiter und fast genauso lang begeisterter Elektroauto-Fahrer. "Man muss umdenken, aber das lohnt sich auch", verspricht der Ingenieur. Und wie genau umdenken? "Nun, die Höchstgeschwindigkeit darf im Kopf keine Rolle mehr spielen. Und die Fahrweise sollte man dem Antriebskonzept anpassen", sagt Kelz. Heißt konkret: Der EQC lässt sich mit nur einem Pedal fahren! Einmal das Gas lupfen reicht – und schon nimmt der Wagen automatisch Tempo raus. Rekuperieren nennt das der Fachmann.

Mercedes EQC: Preis, Reichweite, Batterie zur Galerie Insgesamt gibt es vier Stufen (von Eco bis Sport) mit unterschiedlich starker Energie-Rückgewinnung. Wie immer gilt auch hier: Wer das Gaspedal gnadenlos durchdrückt, treibt die Reichweitenanzeige direkt in die Depression. Bei normaler Fahrweise kommt der EQC nach dem neuen WLTP-Zyklus mit einer Akkuladung über 400 Kilometer weit. Vollgas bei Minusgraden dürfte den Aktionsradius aber halbieren. Die zwei E-Motoren beschleunigen im E-Benz in knapp fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das schafft zwar auch der GLC 43 AMG, aber der brüllt sich dabei die Seele aus dem Leib und trinkt im Zeitraffer seinen Tank leer. Der EQC hingegen bleibt bei jeder Beschleunigungsorgie still.

Technische Daten