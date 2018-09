Die Weltpremiere des neuen Mercedes EQC am 4. September 2018 (ab 18:30h) zeigt AUTO BILD live im Stream: Kurz vor der Weltpremiere des Kurz vor der Weltpremiere des Mercedes EQC hat Mercedes in bewährter Salamitaktik neue Teaserfotos vom neuen E-SUV veröffentlicht: Sie zeigen die Lichtsignatur, den Kühlergrill und Teile der Frontschürze. Anders als bisher erwartet, scheint der EQC keine blauen Elemente in der Kühlermaske zu tragen, stattdessen findet sich hier Chrom und eine Lichtleiste. Die Scheinwerfer sind am Grill entlang nach unten gezogen. Ob sie miteinander verbunden sind, ist nicht zu erkennen. Auch ein Bild vom Innenraum des elektrischen SUVs wurde schon veröffentlicht: Das Design mit MBUX-Infotainment und aufgesetztem Panorama-Display erinnert an den Innenraum des kommenden GLE. Gestartet wird das Auto über einen blau beleuchteten Startknopf, Klimaanlage und Sitzeinstellung werden ebenfalls analog bedient. Zuvor zeigte Mercedes einen Ausschnitt des Hecks: Gut zu sehen ist das Leuchtenband, das die Tagfahrlichter hinten elegant verbindet. Die Tagfahrlichter selbst bestehen aus zwei schmalen übereinanderliegenden Streifen, die außen mit einem engen Bogen verbunden sind. Auf einem anderen Ausschnitt war bereits die neue Front mit einem geschlossenen Grill zu erkennen. Auch hier kommt eine durchgehende Lichtsignatur zum Einsatz. Der EQC ist aber nur der Anfang: Insgesamt soll es vier elektrische Varianten geben, vom kleinen EQA bis zum noblen EQS. Daimler wird den neuen Mercedes EQC am Standort Bremen bauen.

Mercedes zielt vor allem auf Tesla

200 solcher Prototypen sollen Fehlerquellen erkennbar machen. Der Name "EQ" steht bei Daimler für "Electric Intelligence": Die Markenwerte Emotion und Intelligenz sollen damit zusammenfließen, heißt es. Bis 2025 sollen mehr als zehn elektrische Mercedes auf dem Markt sein. Um die Markteinführung des EQC vorzuziehen, hat Mercedes ihn mit den Genen des GLC verschmolzen. Der Aufbau des E-Crossovers entspricht also im Wesentlichen der Großserie. Der Antrieb ist dagegen komplett neu, denn im Bauch des Autos müssen die Batterien untergebracht werden – und der E-Motor beansprucht viel weniger Platz als ein Verbrenner samt Neunstufenautomatik. Die E-Maschine und Leistungselektronik bilden im EQC eine Einheit, die an einem Trägerrahmen aufgehängt ist. Der wiederum ist an den klassischen Motorlagern befestigt. Durch diese zweifache Entkopplung werden die Geräusche und Vibrationen weitgehend eliminiert, das soll den EQC besonders leise machen. Außerdem hat das auch einen Produktionsvorteil, denn der EQC basiert auf der EVA I-Plattform. Somit kann er auf der gleichen Linie, wie der GLC laufen, nur beim Einbau der knapp 600 Kilogramm schweren Batterie muss der EQC kurz austreten.

Akkus könnten aus Südkorea stammen

Die angedeuteten Endrohre sind reine Show: Der EQ C produziert weder Sound noch Abgase. Neue Mercedes und Smart (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) zur Galerie Die Akkus bestehen aus Pouchzellen und woher die kommen, verrät Mercedes noch nicht. Es dürften aber entweder "SK Innovation" oder "LG Chem", beides Südkoreaner, als Produzenten in Frage kommen. Mercedes will nichts dem Zufall überlassen, bei Bedarf kann die Zellart und damit auch der Zulieferer gewechselt werden. Das Batteriemanagement, die Kühlung und die Einbindung der Akkus in das Gesamtsystem übernehmen die Daimler-Ingenieure aber, trotz Zulieferer-Batterien, selbst.

Die Studie Generation EQ gibt einen Ausblick auf den EQC

Alles Touch in der Studie: Bis auf die Sitzverstellung kommt alles ohne klassische Schalter aus. Neue Plug-in-Hybrid- und Elektroautos bis 2025 zur Galerie Die angepasste, nach wie vor aber konventionell ausgelegte Radaufhängung verspricht einen kleinen Wendekreis, das höhere Fahrzeuggewicht einen besseren Federungskomfort. Besonders markant ist das EQ-Gesicht mit viel Chrom, weiß leuchtendem Stern und variabler Luftführung zur Kühlung der Akkus. Zudem hat das Concept eine glänzend schwarze Motorhaube – der dunkle Farbton zieht sich weit ins getönte Glasdach. Auf Türgriffe und Außenspiegel verzichtet Mercedes beim Generation EQ, ihren Job übernehmen Sensoren und Kameras. Den Innenraum samt Cockpit hat Mercedes komplett neu gestaltet. Dabei geht es neben intuitiver Funktionalität und hochwertiger Anmutung vor allem um die markentypische Inszenierung der neuen Elektrowelt. Die fängt beim Beleuchtungskonzept an und endet beim Zusammenspiel der weitgehend frei konfigurierbaren Bildschirme, die ein visuell spektakuläres Ensemble bilden. Normale Knöpfe gibt es kaum, den Informationsgehalt auf den Displays können sich die Fahrer selbst zusammenstellen. Dazu gibt's eine Navigation mit detaillierten 3D-Ansichten sowie die bekannten Fahrassistenten inklusive Car-to-X-Technologie, über die das Konzept mit anderen Autos kommuniziert.Die Botschaft hinter dem Ganzen ist klar: Moderne Elektroautos stehen nicht für Verzicht und Einschränkung, sondern für Emotion, Intelligenz und Fahrspaß. Der Generation EQ ist die Vorstufe einer komplett maßgeschneiderten E-Auto-Matrix. Der Preis für die Serienvariante hängt von der endgültigen Spezifikation ab, dürfte je nach Batterieleistung zwischen 60.000 und 80.000 Euro rangieren.

Fahrbericht: Rund 400 Kilometer sind drin