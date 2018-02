Ranking: Elektroautos und ihre Reichweite — 16.02.2018 Wie weit reicht der Saft im E-Auto? Wie alltagstauglich ist E-Mobilität? AUTO BILD zeigt aktuelle Elektro- und Hybridautos im Reichweiten-Ranking. Allerdings steht eine Änderung der Messgrundlage ins Haus.

Die Reichweite des VW e-Golf ist auf 300 Kilometer angewachsen.

Neue Grundlage für die Reichweitenmessung



Leise, kraftvoll und umweltfreundlich – daran denkt man bei E-Autos. Doch bei aller Begeisterung für moderne Elektroantriebe fragen sich Autofahrer: Wie alltagstauglich sind Stromer? Viele potenzielle Kunden befürchten – vor allem bei batterieelektrischen E-Autos – eine eingeschränkte Nutzbarkeit aufgrund einer eher überschaubaren Reichweite. Wie begründet ist die Reichweitenangst? Das ist eine Frage, die auch Käufer gebrauchter E-Autos umtreibt. Schließlich fahren viele Autofahrer täglich meist nur 50 Kilometer mit dem Privatwagen. Diese Distanz schaffen schon viele Hybridautos rein elektrisch, bei Bedarf können sie zudem auf den integrierten Verbrennungsmotor zurückgreifen. Reine E-Autos kommen inzwischen deutlich weiter, zwischen 200 und 400 Kilometer rangieren die Herstellerangaben. Aber das private Auto soll auch für den spontanen Ausflug am Wochenende taugen. Und dabei am besten ohne längere Zwischenstopps zum Nachladen auskommen.Das Problem – zugegebenermaßen auch bei diesem Ranking : Die offiziellen Angaben der Hersteller liegen meist um zehn bis zwanzig Prozent über der Reichweite im realen Fahrbetrieb , bei dem Fahrweise, Strecke und Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Zudem sind sie (noch) fast ausnahmslos nach dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ermittelt, der als besonders unzuverlässig gilt. Seit September 2017 müssen bei neuen Typzulassungen die Emissionswerte nach den neuen Regeln des WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) angegeben werden. Dies gilt nicht nur für Verbrenner, sondern auch für Elektroautos. Dadurch reduziert sich die Reichweite sogar auf dem Papier. Als einer der ersten Hersteller gibt Nissan die Reichweite für den Leaf 2 mit 285 Kilometern kombiniert nach WLTP an, nach NEFZ wären es 389 Kilometer, gut ein Drittel mehr.