Ein Fahrzeug mit Verbrennermotor braucht Benzin oder Diesel – und. Was banal klingt, ist für viele E-Einsteiger eine Herausforderung oder schreckt vom Kauf ab. Denn es ist eine wichtige Frage für jeden, der den Kauf eines E-Autos plant: Wo kriege ich nach dem Kauf denoder meinen Plug-in-Hybriden her? Welche Ladeart hat welche? Und worauf muss ich achten beim Laden von E-Autos?

Zunächst zur gängigsten Stromquelle: die. So mancher Hausbesitzer hat an der Außenwand eineinstalliert, für Rasenmäher oder elektrische Heckenschere. Jetzt parkt das neue E-Auto daneben. Also einfach ran an die Dose, oder? Der eindeutige Rat: lieber nicht! Oder besser gesagt:. Die üblichen 230-V-Steckdosen sind auf die Förderung einer(2,3 Kilowatt Dauerleistung bei 10 Ampere; möglich sind bis zu 3,7 kW bei 16 A) ausgelegt.

Das Ladennicht nur(sechs bis 24 Stunden), esauch potenziell die Steckdose und die Leitung in der Wand. Im schlimmsten Fall besteht, mögliche Schäden sind nicht automatisch von der Gebäudeversicherung abgedeckt. Nur wer sein Elektromobil für ein paar tägliche Kilometer, zum Beispiel zum Pendeln, mit Strom versorgen möchte, sollte die Steckdose nutzen. Und: Wer unbedingt mit einem normalenladen muss, sollte sicherstellen, dass das Kabelfür die gewünschte Mengehat, esist und nicht mitin Kontakt kommt. Immerhin: Das Laden an der Steckdose ist gerade durch das langsame Tempo besonders schonend für den Akku des Autos

Was viele nicht wissen: Viele Arbeitgeber ermöglichen das Laden, wenn auch nur selten gratis. Zwar besteht für einen Arbeitnehmer mit Elektromobilauf eine Lademöglichkeit beim Job, doch immer mehr Arbeitgeber richten eine solche ein odergleich die gesamte. Zumal dies auch für Unternehmen Vorteile haben kann und nicht jeder Mitarbeiter einen eigenen Ladepunkt braucht. Das kostenlose odervon Elektro- oder Hybridfahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers ist nach § 3 Nr. 46 EStG(wenn der Arbeitgeber diezusätzlich zum Arbeitslohn gewährt). Dies gilt– und im Übrigen auch für denbei der Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung, also wenn die heimische Wallbox dem Arbeitgeber gehört. Für Fahrer von Elektro-Firmenwagen gibt es zudem

Zoom Ionity betreibt Europas führendes High-Power-Charging-Netzwerk.

Die ideale Lösung vor allem für Reisende sindAllerdings ist hier der Strom teurer und nur mit dem passenden Batteriemanagement im Auto (DC-Ladung) nutzbarDa sind vor allem Tesla-Piloten mit ihren 25.000 Superchargern weltweit fein raus. Seit 2019 kommenmit 250 kW Spitzenleistung zum Einsatz, an denen ein Model 3 in fünf Minuten 120 Kilometer Reichweite nachladen kann. Eine weitere Leistungssteigerung auf 300 kW ist geplant. Ein anderer Marktführer ist Ionity, ein Zusammenschluss von VW, Daimler , BMW, Ford und Hyundai , der auf Fernreiserouten in Nord-, Mittel- und Südeuropa 400 Ladeparks mit durchschnittlich sechsausstatten will. Auch der niederländische Anbieter Fastned will in Deutschland weiter expandieren.