Ladestationen für E-Autos: Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Laden an einer Ladesäule? Pfeil Das Laden eines Elektroautos funktioniert prinzipiell wie ein normaler Tankvorgang, nur dass das Laden in der Regel länger dauert. Das Fahrzeug wird neben der Ladesäule geparkt und (meist) mit einem Kabel und je einem Stecker an Auto und Ladestation angeschlossen. Das Equipment muss meist mitgebracht werden; an einigen öffentlichen Ladestationen ist es vorhanden, dort muss man das fest installierte Kabel nur ins Auto stöpseln. Geladen wird entweder: a) per Wechselstrom (AC = Alternating Current) mit einem Typ-2-Stecker (Mennekes) oder einem Schuko-Stecker an einer Haushaltssteckdose; oder b) per Gleichstrom (DC = Direct Current) mit einem CCS-Stecker (CCS = Combined Charging System). Der in Japan entwickelte CHAdeMO-Stecker ist vor allem in Asien und den USA verbreitet, in Europa stirbt er langsam aus. Ein Normalladepunkt gibt Wechselstrom im Bereich von 3,7 bis 22 Kilowatt ab, der für das Aufladen der Elektroauto-Batterie vom Onboard-Ladegerät des Fahrzeugs in Gleichstrom umgewandelt wird. Ladekabel holen, Ladebuchse am E-Auto (meist an der Front oder dort, wo bei Verbrennern die Tanköffnung ist) öffnen und Stecker anschließen. Dann die Ladesäule freischalten – Stecker an die Ladesäule anschließen. Nach dem Ladevorgang in der gleichen Reihenfolge das Kabel wieder abnehmen. Wie schnell der Akku aufgeladen ist, hängt von der Ladesäule, der Ladeleistung des E-Autos und vom Ladekabel ab. Ein normaler Ladevorgang mit einem Elektroauto läuft so ab:Ladebuchse am E-Auto (meist an der Front oder dort, wo bei Verbrennern die Tanköffnung ist) öffnen und. Dann die. Nach dem Ladevorgangdas Kabel wieder abnehmen., hängt von der Ladesäule, der Ladeleistung des E-Autos und vom Ladekabel ab.

Wie bezahlt man an einer Ladestation? Pfeil Die gängigsten Methoden beim Bezahlen an einer öffentlichen Ladestation sind die per Ladekarte (mit Rechnung meist am Monatsende) oder die per Smartphone-App (mit Direktabbuchung). Selten ist auch die Zahlung per Giro/Kreditkarte (mit vorheriger Anmeldung) oder SMS (über Prepaid oder die Stromrechnung ihres Hausanbieters) möglich. Alledings die neue Ladesäulenverordnung vor, dass alle ab 1. Juli 2023 errichteten neuen Ladestationen das Bezahlen mit mindestens einer gängigen Debit- oder Kreditkarte ermöglichen. Ladekarten mit einem sogenannten RFID-Chip werden meist vor ein Kontaktfeld an der Säule gehalten, die App kann per QR-Code an der Ladesäule aktiviert werden. Bei beiden Methoden ist üblicherweise eine vorherige Registrierung beim jeweiligen Anbieter notwendig. Davon gibt es im deutschsprachigen Raum etwa 300. Eine Alternative ist das sogenannte E-Roaming, es ermöglicht das Bezahlen mit einer Ladekarte bei mehreren Stromanbietern. Tarifdschungel in Deutschland ist leider noch dicht und unübersichtlich – dafür sorgt die Vielfalt an Pauschalen (Session Fees), Start- und Grundgebühren, Vorzugstarifen oder zeitlichen Abrechnungen, die sogar das Bundeskartellamt auf den Plan riefen. Seit dem 1. April 2019 müssen Anbieter eigentlich an öffentlichen Ladestationen eine Abrechnung nach tatsächlich geladenen Kilo­wattstunden ermöglichen. Doch noch immer sind Tausende Schnellladesäulen nicht eichrechtskonform. Doch verzichten die Eichbehörden der Bundesländer nach Absprache mit den Ministerien noch auf das Verhängen von Bußgeldern, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht zu gefährden.

Was ist Plug&Charge? Pfeil Ganz ohne Smartphone-App, QR-Code oder Ladekarte kommt man bei Plug&Charge ("Reinstecken&Aufladen") aus. Bei diesem System läuft der gesamte Lade- und Bezahlvorgang automatisch durch Kommunikation zwischen Ladesäule und Auto – von der Authentifizierung über die Initiierung bis zur Abrechnung. Die Daten werden durch verschlüsselte Kommunikation übertragen, das System gilt als sicher. Vorreiter der Grundidee war wie so oft Tesla, der Standard nach Norm ISO 15118 wurde gemeinsam von Ladepunkt-, Roamingnetz- und Ladenetzbetreibern sowie Ladesäulen-Herstellern und Autobauern entwickelt. Allerdings gibt es noch recht wenige Elektrofahrzeuge, wie den Porsche Taycan, die mit der Technologie laden können. Andere Hersteller, wie beispielsweise Audi für den e-tron, testen noch.



Wie findet man den nächsten freien Ladepunkt? Pfeil Fahrzeughersteller, Ladesäulenbetreiber und diverse Internetportale informieren auf ihren Websites oder in Apps darüber, wo sich die nächste Ladesäule befindet – oft auch, ob diese gerade frei oder besetzt ist. Viele moderne Elektroautos haben eine solche Funktion auch im Multimediasystem eingebaut. interaktive Ladesäulenkarte, die ständig aktualisiert wird. Allerdings stellt sie nur die Ladeeinrichtungen aller Betreiber dar, die das Anzeigeverfahren der Bundesnetzagentur vollständig abgeschlossen und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Alternativen sind der Die Bundesnetzagentur bietet eine. Allerdings stellt sie nur die Ladeeinrichtungen aller Betreiber dar, die das Anzeigeverfahren der Bundesnetzagentur vollständig abgeschlossen und einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben. Alternativen sind der E-Tankstellenfinder, das Stromtankstellenverzeichnis von Goingelectric oder die App von clever-tanken.de (gehört zur AUTO BILD-Gruppe). Die Apps finden Sie im Google Playstore und bei Apple im App Store

Was kostet das Laden an einer Ladestation? Pfeil Kosten fürs Stromtanken gibt es teils gravierende Preisunterschiede ( Das lässt sich pauschal nicht sagen, denn bei denfürs Stromtanken gibt es hier gibt es eine Preisübersicht mehrerer Anbiete r). Neben den diversen Bezahlsystemen sind sie eines der größten Probleme für die Akzeptanz von Elektroautos in Deutschland. Das Analysebüro EuPD Research stellte 2020 bei einer detaillierten Untersuchung fest, dass bei einem VW e-Golf die Differenz zwischen mittlerem und teuerstem Ladetarif 90 Cent pro Kilowattstunde (0,35 bis 1,25 Euro/kWh) beträgt, was pro Jahr 1781 Euro Mehrkosten (2485 statt 704 Euro) bedeutet. Noch 2019 war Strom mancherorts teurer als Benzin, fand der Ökostromanbieter Lichtblick in seinem Finden des besten Vertrages, je nach individuellem Fahrverhalten, hilft das Fachportal

, fand der Ökostromanbieter Lichtblick in seinem Ladesäulencheck 2019 heraus. Demnach war der Ladestrom für Elektroautos auch deutlich teurer als der durchschnittliche Haushaltsstrom (2018: 30,3 Cent/kWh). Das hat sich inzwischen gebessert, allerdings gibt es immer noch große Unterschiede. Hilfe beim, je nach individuellem Fahrverhalten, hilft das Fachportal Mobilityhouse

Welche Anbieter von Ladestrom für E-Autos gibt es? Pfeil lokale Stromunternehmen, die sich teils zu einem überregionalen Netz zusammenschließen. Aber auch größere Stromversorger bieten Ladestromtarife an. Bei Roaming-Lösungen erhalten E-Auto-Fahrer Zugang zu den Ladesäulen mehrerer Partner. Beispiele sind Innogy,

Anbieter sind vor allemdie sich teils zu einem überregionalen Netz zusammenschließen. Aber auch größere Stromversorger bieten Ladestromtarife an. Beierhalten E-Auto-FahrerBeispiele sind Plugsurfing und NewMotion , die das Laden an nahezu allen Ladestationen in Europa anbieten, sowie Ladenetz Hubject (v. a. für Schnelllader an Autobahnen), E-Charge (für ADAC-Mitglieder) oder auch EnBW mobility+ . Sie übernehmen gegen eine Gebühr die komplette Abrechnung – bezahlt wird nach dem Tarif der Ladesäulenbetreiber. Auch einige Autohersteller wie VW und BMW bieten Ladestromtarife an, außerdem der ADAC und der Kraftstoffanbieter Shell (mit "Recharge")

Wie viele öffentlichen Ladestationen gibt es? Pfeil Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in Deutschland ist bis Juli 2021 nach Angaben der Bundesnetzagentur auf rund 45.000 angewachsen. Bis Ende 2021 sollen es nach den Vorstellungen der Bundesregierung 72.000 sein, bis 2030 sogar eine Million Ladepunkte, für dann – so das Ziel – sieben bis zehn Millionen Elektroautos. Dafür müssten nach VDA-Angaben künftig pro Woche 2000 neue Ladepunkte in Betrieb gehen – zehn Mal so viele wie zuletzt. Außerdem erwartet die Bundesregierung von der Automobilindustrie bis Ende 2021 einen signifikanten Beitrag der zugesagten 15.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkte. Besonders im Fokus ist die Schnelllade-Infrastruktur. Die Mineralölwirtschaft soll bis Ende 2026 drei Viertel aller Tankstellen mit Schnellladestationen ausrüsten. Zunächst per Selbstverpflichtung, belohnt mit Fördergeldern aus einem neuen, drei Milliarden Euro schweren Hilfspaket. Sind bis Ende 2022 nicht ein Viertel der Tankstellen ausgerüstet, soll es eine gesetzliche Regelung geben. Damit könnte der Staat Tankstellen in die Pflicht nehmen, Ladestationen aufzustellen.

Was sind Schnellladestationen? Pfeil Schnellladestationen sind Ladepunkte mit einer Mindestleistung von 50 Kilowatt (statt 22 kW). In die auch als DC-Lader bezeichneten Geräte ist ein Gleichrichter integriert, der den Strom umwandelt und direkt in die Batterie des Fahrzeugs lädt. Der bekannteste Anbieter von Superchargern ist der Elektroauto-Pionier Tesla, der seinen Kunden den Strom anfangs sogar kostenlos zur Verfügung stellte. Außerdem gibt es noch High Power Charger mit einer Ladeleistung von 150 bis 350 Kilowattstunden. Da das Stromladen dort deutlich teurer ist, sind nur etwa zehn Prozent des Netzes in Deutschland (mehr als 24.000 Stationen) Schnellladesäulen. Zudem vertragen längst nicht alle Autos einen solchen Ladeschub. öffentliche Schnellladen mit insgesamt zwei Milliarden Euro. Bis Ende 2023 soll das sogenannte Deutschlandnetz entstehen: Stromtankstellen mit mehreren DC-Ladepunkten an 1000 Standorten, 200 davon an Autobahnen. Ladeleistungen bis 300 kW müssen vor Ort ermöglicht werden. Der Preis pro Kilowattstunde Ladestrom soll maximal 44 Cent betragen, allerdings ist dies laut Ausschreibung eine "atmende Preisobergrenze", die an Inflation und Preisentwicklung auf dem Strommarkt angepasst werden kann. Der Bund fördert dasmit insgesamt. Bis Ende 2023 soll das sogenannteentstehen: Stromtankstellen mit mehreren DC-Ladepunkten an, 200 davon an Autobahnen.müssen vor Ort ermöglicht werden. Der Preis probetragen, allerdings ist dies laut Ausschreibung eine "", die an Inflation und Preisentwicklung auf dem Strommarkt angepasst werden kann.

Wo kann man sein E-Auto kostenlos laden? Pfeil Supermärkte, Möbelhäuser, Baumärkte oder auch Hotels und Gaststätten bieten hier und da kostenlose Ladestationen auf ihren Parkplätzen an, um Kunden und Gäste anzulocken.

Manchebieten hier und daauf ihren Parkplätzen an, um Kunden und Gäste anzulocken. Hier gibt's Infos, wo Sie beim Einkaufen aufladen können!

Wer darf wie lange an einer Ladestation stehen? Pfeil Autos mit E-Kennzeichen (rein batteriebetriebene Fahrzeuge oder Plug-in-Hybride mit mehr als 40 Kilometer Reichweite oder unter 50 g/km CO2-Ausstoß). So steht es im Elektromobilitätsgesetz (EmoG) von 2015. Genaueres regeln die jeweiligen Städte und Kommunen. Die Aufenthaltsdauer ist im Allgemeinen auf die Ladezeit beschränkt, teilweise gibt es auch ein Stundenlimit. Aufschluss darüber gibt meist die Beschilderung. 55 Euro Verwarnungsgeld oder sogar der Abschleppwagen.

