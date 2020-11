Die gängisten Methoden beim Bezahlen an einer öffentlichen Ladestation sind das Lastschriftverfahren, die Ladekarte (mit Rechnung meist am Monatsende) oder eine Smartphone-App (mit Direktabbuchung). Selten ist auch die Zahlung per Giro/Kreditkarte (mit vorheriger Anmeldung) oder SMS (über Prepaid oder die Stromrechnung ihres Hausanbieters) möglich. Das sogenannte E-Roaming ermöglicht das Bezahlen mit einer Ladekarte bei mehreren Stromanbietern.

Der Tarifdschungel in Deutschland ist leider noch dicht mit Pauschalen (Session Fees), Start- und Grundgebühren, Vorzugstarifen oder zeitlichen Abrechnungen, der inzwischen sogar das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen hat. Seit dem 1. April 2019 müssen Anbieter eigentlich an öffentlichen Ladestationen eine Abrechnung nach tatsächlich geladenen Kilo­wattstunden ermöglichen. Doch gibt es noch zu wenige Genehmigungen von den 16 lokalen Eichämtern in Deutschland). Weil Großkonzerne wie EnBW und Telekom Pläne für die Umrüstung zu eichrechts­konformen Säulen vorlegten, dulden die Behörden die kilowattstundenbasierten Tarife schon jetzt.

Die Bundesregierung kündigte nach dem "Autogipfel" am 18. November an, 2020 eine gesetzliche Regelung für ein einheitliches Bezahlsystem an Ladesäulen werde zeitnah abgestimmt und beschlossen.