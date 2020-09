Das Laden eines Elektroautos funktioniert wie ein normaler Tankvorgang, nur dass das Laden in der Regel länger dauert. Das Fahrzeug wird neben der Ladesäule geparkt und (meist) mit einem Kabel und einem Stecker angeschlossen. Das Equipment muss meist mitgebracht werden, an einigen öffentlichen Ladestationen ist es vorhanden. Geladen wird entweder: a) Wechselstrom (AC = Alternating Current) mit einem Typ-2-Stecker (Mennekes) oder einem Schuko-Stecker an einer Haushaltssteckdose; oder b) Gleichstrom (DC = Direct Current) mit einem CCS-Stecker (CCS = Combined Charging System). Der in Japan entwickelte CHAdeMO-Stecker ist vor allem in Asien und den USA verbreitet, gelegentlich auch hierzulande. Ein Normalladepunkt gibt Wechselstrom im Bereich von 3,7 bis 22 Kilowatt ab, der für das Aufladen der Elektroauto-Batterie vom On-Board-Ladegerät des Fahrzeugs in Gleichstrom umgewandelt wird.

Ladekabel holen – Ladebuchse am E-Auto (entweder an der Front oder dort, wo bei Verbrennern die Tanköffnung ist) öffnen und Stecker anschließen. Dann die Ladesäule freischalten – Stecker an die Ladesäule anschließen. Nach dem Ladevorgang in der gleichen Reihenfolge das Kabel wieder abnehmen. Wie schnell der Akku aufgeladen ist, hängt ab von der Ladesäule, der Ladeleistung des E-Autos und vom Ladekabel. Ein normaler Ladevorgang mit einem Elektroauto läuft so ab:– Ladebuchse am E-Auto (entweder an der Front oder dort, wo bei Verbrennern die Tanköffnung ist) öffnen und. Dann die. Nach dem Ladevorgangdas Kabel wieder abnehmen., hängt ab von der Ladesäule, der Ladeleistung des E-Autos und vom Ladekabel.